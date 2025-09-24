Στο… σκοτάδι η Αιγιάλεια! Απορρίφθηκε ξανά από την Αποκεντρωμένη η σύμβαση ηλεκτροφωτισμού

«Ηλεκτροσόκ» για τη δημοτική αρχή του Παναγιώτη Ανδριόπουλου η απόρριψη και από την ειδική επιτροπή του 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της προσφυγής του Δήμου Αιγιάλειας για νομιμοποίηση της περιβόητης σύμβασης ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου («Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αιγιαλείας».

Η απόρριψη, δεύτερη κατά σειρά (και σε δεύτερο βαθμό ουσιαστικά), αφού είχε προηγηθεί εκείνη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Απρίλιος 2025), σημαίνει πως η δημοτική αρχή πρέπει να συντάξει νέα μελέτη και να καταθέσει προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο νέα σύμβαση με ανάδοχο.

Σημαίνει, όμως, και ότι το έργο θα καθυστερήσει πάρα πολύ, αφού τα διαδικαστικά σε τέτοιες υποθέσεις «τραβάνε» πολύ.

Και το κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού σε όλη την Αιγιάλεια, σε ό,τι αφορά δημοτικούς δρόμους, πλατείες, συνοικιακούς δρόμους, γειτονιές, χωριά, κ.λπ.), πάει πίσω.

Στο σκεπτικό της Επιτροπής 152 (που λειτουργεί ως άτυπο Εφετείο στην Αποκεντρωμένη) αναφέρεται ότι «η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία βασίστηκε σε οικονομικά και τεχνικά δεδομένα του έτους 2017, τα οποία έχουν στο μεταξύ μεταβληθεί ουσιωδώς. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης και η προσδοκώμενη εξοικονόμηση και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής της αναδόχου γίνονται με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι εμφανώς οικονομικά ασύμφορη η υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης με βάση αυτά τα δεδομένα. Βάσει μελέτης δεν λαμβάνεται υπόψη η ήδη επιτευχθείσα μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας λόγω της αντικατάστασης των απλών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED, ενώ ουδεμία σύγκριση γίνεται με το οικονομικό όφελος που θα επιτυγχανόταν για τον Δήμο αν η σύμβαση προκηρυσσόταν επί τη βάσει ισχυουσών τεχνικών παραμέτρων».

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε για την υπόθεση ο εκπρόσωπος Τύπου της δημοτικής αρχής Δημήτρης Ελευθεριώτης και απάντησε: «Είναι πάντα σεβαστές οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Εμείς όμως πάντα πιστεύουμε ότι στο τέλος το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Θα εξετάσουμε τα πάντα, ακόμα και εκπόνηση νέας μελέτης, σε συνεργασία της δημοτικής αρχής με τις υπηρεσίες και τους νομικούς μας συμβούλους».

Η απόρριψη της προσφυγής του Δήμου και από την ειδική επιτροπή του 152 δικαιώνει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, του κ. Γούτου και του κ. Σπηλιόπουλου, οι οποίες εξαρχής στηλίτευσαν την επιλογή της δημοτικής αρχής Ανδριόπουλου να φέρει στο τραπέζι του δημοτικού συμβουλίου προς ψήφιση και έγκριση την ίδια σύμβαση (με τον ίδιο ανάδοχο) που είχε απορρίψει με πλειοψηφία το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.

Η σύμβαση είχε απορριφθεί (Ιανουάριος 2023) από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο στο οποίο η τότε δημοτική αρχή Καλογερόπουλου δεν είχε την πλειοψηφία. Η τωρινή δημοτική αρχή, έχουσα πλέον πλειοψηφία, επανέφερε την ίδια ακριβώς σύμβαση και την «πέρασε» (Φεβρουάριος 2025), πυροδοτώντας σωρεία αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Αμέσως προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η παράταξη Γούτου. Η Αποκεντρωμένη έκανε δεκτή την προσφυγή, ακυρώνοντας την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και στο σκεπτικό της είχε επισημάνει ότι «η σύναψη της σύμβασης βλάπτει το δημόσιο συμφέρον».

