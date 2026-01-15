Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέδωσε τη διοίκηση της φρεγάτας Κίμων στον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, σηματοδοτώντας την επιχειρησιακή ένταξη της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra στον ελληνικό Στόλο, έπειτα από 28 χρόνια.

Ο Ιωάννης Κιζάνης είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του 2000, αρχηγός της τάξης του, με μακρά επιχειρησιακή εμπειρία σε πλοία επιφανείας και περιπολικά σκάφη του ΠΝ. Θεωρείται αξιωματικός με πλήρη γνώση των θαλασσών και αποδεδειγμένο επαγγελματικό κύρος.

Η τελετή παράδοσης της φρεγάτας πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας. Σύμφωνα με το ναυτικό πρωτόκολλο, ο κυβερνήτης ανέβηκε τελευταίος στο πλοίο, αφού πρώτα επιβιβάστηκε το σύνολο του πληρώματος.

Η εν πλω τελετή υποδοχής του «Κίμων» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Έξι πλοία του Στόλου απέδωσαν τιμές, μαζί με το θωρηκτό Αβέρωφ και την τριήρη Ολυμπιάς, σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI HN που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του Στόλου. Έως το τέλος του 2026 αναμένεται να παραδοθούν οι «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2028 με την ένταξη του «Θεμιστοκλής».

