Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου, η μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Στο Αστυνομικό Τμήμα  οδηγήθηκαν η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην συντροφός της. Οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 6/10/2025 στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία.

06 Οκτ. 2025 9:50
Pelop News

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής μαζί με τον πρώην σύντροφό της βρέθηκε η Τζίνα Αλιμόνο το βράδυ του Σαββάτου 4/010/2025, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι της Τζίνα Αλιμόνο, είχε μετέβη ο πρώην σύντροφός της και καβγάδισαν έντονα.

Οι φωνές του πρώην ζευγαριού αναστάτωσαν τους γείτονες που κάλεσαν το 100 και άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ. που τους οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου συνελήφθη και σήμερα, Δευτέρα 6/10/2025 θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΑΝΤ1 η Τζίνα Αλιμόνου αρνήθηκε να καταθέσει μήνυση και να εξεταστεί από ιατροδικαστή ενώ αρνήθηκε το panic button.
