Στο τμήμα ιερέας και πρεσβυτέρα στα Τρίκαλα μετά από άγριο καβγά στο σπίτι

Ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο ανάμεσα σε ιερέα και την πρεσβυτέρα του απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές στα Τρίκαλα, όταν ο μεταξύ τους καβγάς μέσα στο σπίτι κατέληξε στο τμήμα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του νομού, όπου υπηρετεί ο ιερέας, και προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η πρεσβυτέρα προσήλθε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι στη διάρκεια του καβγά δέχτηκε χαστούκι από τον σύζυγό της. Μετά την καταγγελία, ο ιερέας προσήχθη προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Από την πλευρά του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της έντασης η σύζυγός του τον κλώτσησε. Έτσι, η υπόθεση πήρε τη μορφή αμοιβαίων ισχυρισμών για όσα προηγήθηκαν μέσα στο σπίτι, με την αστυνομία να καλείται να διαχειριστεί το επεισόδιο στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιλογή που απέτρεψε τη σύλληψη και την κράτησή τους. Η εξέλιξη αυτή έκλεισε προσωρινά το συγκεκριμένο επεισόδιο σε αστυνομικό επίπεδο, χωρίς όμως να μειώνει τον θόρυβο που προκάλεσε η υπόθεση στην τοπική κοινωνία.

