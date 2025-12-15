Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ επιμένουν να παραχωρήσει η Ουκρανία το Ντονμπάς

Σε καθοριστικό σημείο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκεται στο Βερολίνο για επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις πιέσεις για επίσπευση μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παρά τις δημόσιες αναφορές περί προόδου, το ζήτημα των εδαφών παραμένει το πιο δύσκολο και ακανθώδες σημείο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων επαφών Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Βερολίνο, η ουκρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις. Αν και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο», Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

«Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει δρόμο προς μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου.

Το Ντονμπάς στο επίκεντρο της πίεσης

Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να είναι το εδαφικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιμένουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε απόσυρση στρατευμάτων από περιοχές του Ντονέτσκ, θεωρώντας το θέμα κομβικό για τη ρωσική πλευρά. Το Ντονμπάς παραμένει βασικό μέτωπο του πολέμου, με τη Μόσχα να ελέγχει ήδη μεγάλο τμήμα της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου, με ενίσχυση των εφεδρειών στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ευρωπαϊκή στήριξη στο Βερολίνο

Παράλληλα, στο Βερολίνο πραγματοποιείται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με οικοδεσπότη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε μια σαφή επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, εκτός από τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, στο δείπνο εργασίας έχουν προσκληθεί και οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία τους.

Συνεργασία Γερμανίας–Ουκρανίας στην άμυνα

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα BILD αποκαλύπτει ότι Γερμανία και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο συνεργασίας 10 σημείων στον τομέα των οπλικών συστημάτων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τακτικές διαβουλεύσεις αμυντικής πολιτικής, κοινά ερευνητικά και παραγωγικά προγράμματα όπλων –με έμφαση στα drones–, μεταφορά τεχνολογίας, ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνας και ειδικές δικλείδες διαφάνειας για την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς.

Πέρα από το εδαφικό, στο τραπέζι παραμένουν το μέλλον και η δομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε περίπτωση συμφωνίας. Το Βερολίνο εξελίσσεται έτσι στο κεντρικό διπλωματικό πεδίο για την επόμενη, κρίσιμη φάση του πολέμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



