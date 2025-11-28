Στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων: Να γίνει ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης εκπαιδευτικών  ο Δήμος Καλαβρύτων

Ο κ. Παπαδόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Καλαβρύτων Βασίλης Κουτρουλάκης που τον συνόδευε, επέδωσαν στον κ. Παπαδομαρκάκη σχετικό υπόμνημα το οποίο αποδέκτη είχε και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

28 Νοέ. 2025 16:52
Αίτημα για τη δημιουργία ξεχωριστής περιοχής μετάθεσης και εγκατάστασης εκπαιδευτικών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων κατέθεσε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος επισκεπτόμενος σήμερα το πρωί στο γραφείο του τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη.

Στη δε σημερινή συνάντηση παρών ήταν και ο σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας Απόστολος Παπακωνσταντίνου.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης επεσήμανε στον Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα που κατατίθεται απ’ τον Δήμο Καλαβρύτων, αναγνωρίζοντας τόσο τη βασιμότητα της ανάγκης για μια ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης και εγκατάστασης εκπαιδευτικών όσο και των επιχειρημάτων που συνοδεύουν το σχετικό αίτημα.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, μαζί με το υπόμνημα του, κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και έγγραφα Διευθυντών Σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων και αποφάσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο υπόμνημα του ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «ο Δήμος Καλαβρύτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές και μορφολογικές συνθήκες της περιοχής μας, καθώς και τις διαχρονικές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε εκπαιδευτικούς, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αχαΐας και στο Υπουργείο Παιδείας, για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, με το παρόν αίτημα σας ζητά τη δημιουργία ξεχωριστής περιοχής μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών που θα αφορά αποκλειστικά τα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων, τον διαχωρισμό της περιοχής μετάθεσης νομού Αχαΐας, σε  Α’ Αχαΐας  και Β’ Αχαΐας – Δήμος Καλαβρύτων στα πρότυπα άλλων νομών  (νομός Καβάλας, νομός Έβρου)».

Στο ίδιο υπόμνημα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων προσθέτει ότι «η έκταση του Δήμου, η ορεινότητα, οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων, καθώς και οι δύσκολες συνθήκες πρόσβασης, δημιουργούν ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά από το υφιστάμενο σύστημα ενιαίων περιοχών μετάθεσης. Το αποτέλεσμα είναι διαρκείς ελλείψεις εκπαιδευτικών, συχνές μετακινήσεις προσωπικού, καθυστερήσεις στην κάλυψη κενών και σημαντικές επιπτώσεις στη σταθερότητα και ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Και προσθέτει: «Η δημιουργία ξεχωριστής περιοχής μετάθεσης και τοποθέτησης για τα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων θα συμβάλει:

  • στην ευελιξία των εκπαιδευτικών να επιλέγουν πλέον συνειδητά τα ορεινά και δυσπρόσιτα σχολεία του Δήμου μας,
  • στη βελτίωση της στελέχωσης των σχολείων με μόνιμο και αναπληρωματικό προσωπικό,
  • στη μείωση των λειτουργικών κενών,
  • στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για τους εκπαιδευτικούς (υπάρχουν πολλά δυσπρόσιτα σχολεία),
  • στη διασφάλιση της ομαλής και ποιοτικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας».

«Επίσης», όπως υπογραμμίσει ο κ. Παπαδόπουλος μια τέτοια προοπτική «θα αποφορτίσει τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Αχαΐας από την πίεση που δέχονται από εκπαιδευτικούς για βελτιώσεις θέσεων καλούμενοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας και στις συνεχείς απαιτήσεις των εκπαιδευτικών. Παρακαλούμε για την εξέταση και υιοθέτηση του αιτήματός μας, το οποίο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ και παράλληλα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής παροχής σε όλες τις βαθμίδες».

