Στοχευμένα χτυπήματα της Δίωξης Ναρκωτικών σε Πάτρα και Αίγιο: «Πίεση» στα κυκλώματα

Μια σειρά επιτυχιών έπειτα από στοχευμένες επιχειρήσεις στην Πάτρα, στο Αίγιο και γενικότερα στην Αχαΐα, έχει καταφέρει τις τελευταίες εβδομάδες η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση προς τα κυκλώματα διακίνησης παραμένει σταθερή, συνεχής και οργανωμένη. Πρόκειται για υποθέσεις που δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης πληροφοριών, παρακολούθησης και συντονισμένων επιχειρήσεων από το αρμόδιο τμήμα της τοπικής Δίωξης.

Στην Πάτρα, από την αρχή του χρόνου, σημειώθηκαν συλλήψεις ατόμων που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες κυρίως στο κέντρο και σε συνοικίες της πόλης. Σε μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, οι αστυνομικοί επενέβησαν τη στιγμή που γινόταν αγοραπωλησία ηρωίνης, περνώντας χειροπέδες στους εμπλεκόμενους και κατάσχοντας ποσότητα που προοριζόταν για περαιτέρω διάθεση. Ακολούθησε έρευνα σε κατοικία, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμός που παραπέμπει σε διακίνηση, όπως ζυγαριά ακριβείας.

Σε άλλη υπόθεση στην Πάτρα, οι αστυνομικοί της Δίωξης εντόπισαν ναρκωτικά μέσα σε σπίτι, με τους κατηγορούμενους να φέρονται ότι είχαν μετατρέψει τον χώρο σε σημείο αποθήκευσης και διανομής. Οι ποσότητες κάνναβης που κατασχέθηκαν ήταν σημαντικές, ενώ βρέθηκαν και αντικείμενα που ενισχύουν το κατηγορητήριο για εμπορία και όχι απλή κατοχή. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η διακίνηση δεν γίνεται μόνο στον δρόμο, αλλά και από οικίες που λειτουργούν ως «βάσεις» για την τροφοδοσία της τοπικής αγοράς. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Αίγιο, όπου τα τελευταία διαστήματα οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών, αξιοποιώντας πληροφορίες που αφορούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα και κινήσεις. Αν και οι ποσότητες σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν μικρότερες, η μεθοδολογία δράσης παραμένει κοινή και δείχνει ένα δίκτυο χαμηλής αλλά σταθερής διακίνησης.

Από τη συνολική εικόνα των υποθέσεων που χειρίστηκε η Δίωξη Ναρκωτικών στην Αχαΐα τον τελευταίο μήνα, προκύπτουν ορισμένα σαφή συμπεράσματα. Οι ουσίες που κυριαρχούν είναι η ηρωίνη και η κάνναβη, ενώ σε μικρότερο βαθμό εμφανίζονται και άλλες μορφές ναρκωτικών ή φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς ιατρική συνταγή. Η διακίνηση γίνεται κυρίως σε μικρές δόσεις, με στόχο τη γρήγορη διάθεση και τη μείωση του κινδύνου μεγάλων απωλειών σε περίπτωση σύλληψης.

Οι ηλικίες των συλληφθέντων καλύπτουν ευρύ φάσμα. Υπάρχουν νεαροί ενήλικες που φαίνεται να λειτουργούν ως «πωλητές δρόμου», αλλά και μεγαλύτερα άτομα που έχουν πιο κεντρικό ρόλο, διατηρώντας τα ναρκωτικά σε σπίτια και οργανώνοντας τη διανομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμπλοκή μελών της ίδιας οικογένειας δείχνει ότι η διακίνηση αντιμετωπίζεται ως πηγή εισοδήματος και όχι ως περιστασιακή παραβατική πράξη. Ο τρόπος δράσης των εμπόρων χαρακτηρίζεται από προσπάθεια να περνούν απαρατήρητοι, με σύντομες συναλλαγές και χρήση οικιών ως χώρων αποθήκευσης. Από την άλλη πλευρά, η απάντηση της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών είναι ξεκάθαρη. Στοχευμένες επιχειρήσεις, συλλήψεις επ’ αυτοφώρω και συνεχής παρουσία δείχνουν ότι τα κυκλώματα παρακολουθούνται στενά.

Συνολικά, οι πρόσφατες υποθέσεις στην Πάτρα, στο Αίγιο και στην υπόλοιπη Αχαΐα αποτυπώνουν μια διαρκή μάχη σε εξέλιξη. Οι επιτυχίες της τοπικής Δίωξης Ναρκωτικών δεν εξαλείφουν το πρόβλημα, αλλά επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει συνεχής και σοβαρή προσπάθεια να περιοριστεί η διακίνηση και να χτυπηθούν όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο.

