Στοίχημα προγνωστικά στους Ολυμπιακούς αγώνες!

Το μεγάλο ραντεβού στο Παρίσι ξεκινά σε λίγες μέρες. Στις 24 Ιουλίου έχουμε τα πρώτα γεγονότα, στις 26 την τελετή έναρξης. Όλος ο πλανήτης θα έχει τα μάτια του καρφωμένα στην Πόλη του Φωτός, το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που θέλουν να ποντάρουν στα Ολυμπιακά αθλήματα. Είναι ώρα λοιπόν να κάνουμε μία προσέγγιση στους Ολυμπιακούς αγώνες με τον ψαγμένο στο στοίχημα Άρχοντα.

Αμέτρητες αγορές

Οι αγορές είναι πάρα πολλές, αφού έχουμε δεκάδες αθλήματα και αρκετές κατηγορίες σε κάθε ένα από αυτά. Θα ρίξουμε λοιπόν μία ματιά τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε στοίχημα προγνωστικά στους Bookmakers, ώστε να προετοιμαστούμε πρακτικά, αλλά και ψυχολογικά για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Πίνακας Μεταλλίων

Για τα περισσότερα Χρυσά Μετάλλια το φαβορί είναι ένα και ξεκάθαρο. Πρόκειται για τις ΗΠΑ με την απόδοση τους να είναι μόλις στο 1.20. Η Κίνα ακολουθεί στο 4.00 ως δυνατό αουτσάιντερ και από εκεί και πέρα το… χάος. Η διοργανώτρια Γαλλία παίζει στο 75.00 μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Μετά ανεβαίνουμε σε δυσθεώρητες τριψήφιες αποδόσεις.

Συνολικός αριθμός Χρυσών Μεταλλίων Ελλάδα

Η χώρα μας πάει με υψηλές βλέψεις στο Παρίσι. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος άλτης του πλανήτη, ενώ κι άλλοι αθλητές, αλλά και ομάδες μπορούν να κοιτάξουν πολύ ψηλά. Το over 2.5 στα Χρυσά Μετάλλια της Ελλάδας παίζει στο 2.15, ενώ το under είναι στο 1.65.

Συνολικός αριθμός Μεταλλίων Ελλάδα

Δεν είναι όμως μόνο το χρυσό στους Ολυμπιακούς αγώνες 2024 που έχει αξία. Το να ανέβεις σε βάθρο είναι πολύ σημαντικό. Το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο γράφουν ιστορία στην Ολυμπιάδα. Αν βάλουμε λοιπόν στο άθροισμα και τα τρία χρώματα στα μετάλλια, το Line για τη χώρα μας αλλάζει και ανεβαίνει στα 6.5. Η απόδοση εδώ είναι πιο μοιρασμένοι, αφού το over παίζει στο 1.85, ενώ το under βρίσκεται μόλις στο 1.90

Χρυσά και Συνολικά Μετάλλια ΗΠΑ

Το πρώτο φαβορί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν το όριο για τα χρυσά τους μετάλλια στα 39.5 με απόδοση στο 1.70 για το over. Η περίπτωση να μην τα φτάσουν πληρώνει στο 2.10, ενώ στα συνολικά μετάλλια παίζουν στα 122.5. Εδώ φαβορί είναι το Over στο 1.85 με πολύ μικρή απόσταση από το under που είναι στο 1.90.

Είναι η ώρα του Γιάννη και του Βασίλη;

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της και αυτό την ανεβάζει τουλάχιστον ένα επίπεδο. Έχει όμως και έναν γεννημένο νικητή στον πάγκο, τον Βασίλη Σπανούλη. Μιας και μιλάμε για στοίχημα προγνωστικά στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αναφορά στην επίσημη αγαπημένη. Αυτή τη στιγμή είναι έκτο φαβορί για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με απόδοση στο 25.00. Πρώτο φαβορί για τους μπουκ είναι οι ΗΠΑ στο 1.17 και ο Καναδάς ακολουθεί στο 17.00. Οι διοργανωτές Γάλλοι είναι γεμάτοι ΝΒΑερς και προσφέρονται στην ίδια απόδοση, ενώ οι Σέρβοι ανεβαίνουν στο 17.00. Η Γερμανία είναι στο 30.00 με πολύ αξιόλογο ρόστερ, ενώ οι Αυστραλοί στο 50.00 και οι Ισπανοί στο 75.00 ολοκληρώνουν τις διψήφιες αποδόσεις.

Το Πόλο στην πεντάδα

Η Εθνική μας ομάδα Πόλο είναι η μόνη που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την εθνική μπάσκετ σε ομαδικό επίπεδο. Η ομάδα μας λοιπόν ξεκινά τις υποχρεώσεις της με τη Ρουμανία ως απόλυτο φαβορί για τη νίκη, ενώ είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Στο 7.00 είναι η γαλανόλευκη, τη στιγμή που πρώτο φαβορί δίνονται οι Μαγυάροι. Παραδοσιακή δύναμη στο πόλο η Ουγγαρία παίζει στο 3.00. Ακολουθούν οι Ισπανοί στο 4.00, η Ιταλία είναι στο 5.00 και η Κροατία στο 6.00 μέχρι να φτάσουμε στη δική μας ομάδα.

Μείνετε συντονισμένοι

Η δράση στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα γεννά νέες αγορές, αποδόσεις κι αυξομειώσεις, οπότε καλό είναι να είστε συντονισμένοι και σε εγρήγορση για να αρπάξετε τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

