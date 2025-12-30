Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες

Θυμίζουμε ότι στις 14 Νοεμβρίου, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο παρέσυρε κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στην Στοκχόλμη

30 Δεκ. 2025 19:51
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη σήμερα της πορείας του και προσέκρουσε σε πρόσοψη κτιρίου στην Στοκχόλμη, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

Συνολικά 17 άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο τη στιγμή του ατυχήματος, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα) στο προάστιο Λιλιεχόλμεν στη Στοκχόλμη. Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε σοβαρότερα και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ εννέα επιβάτες δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και ορισμένοι εξ αυτών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet πως είδε αιμόφυρτους επιβάτες, σε κατάσταση σοκ, να απομακρύνονται από τον τόπο του ατυχήματος.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Θυμίζουμε ότι στις 14 Νοεμβρίου, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο παρέσυρε κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στην Στοκχόλμη. Η έρευνα των αρχών διαπίστωσε πως ο οδηγός αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και δεν ασκήθηκε δίωξη εναντίον του.

