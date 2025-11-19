Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι η πρωτεύουσα της Σουηδίας, η Στοκχόλμη, η οποία φημίζεται για πολλούς λόγους. Ο,τι και να πει κανείς γι’ αυτή την πόλη του ευρωπαϊκού βορρά με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική –παλιά και νέα– την αγάπη της για την καινοτομία και το μοντέρνο design, την απαράμιλλη καθαριότητα, αλλά και την υψηλή ποιότητα ζωής την οποία προσφέρει στους κατοίκους της, θα είναι λίγα.

Η Στοκχόλμη είναι η «πόλη ανάμεσα στις γέφυρες», όπως ίσως ακούσετε να την αποκαλούν, αφού είναι χτισμένη στην «καρδιά» της Βαλτικής, απλωνόμενη σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται με 50 γέφυρες. Η Στοκχόλμη είναι μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης, γι’ αυτό κι έχει κερδίσει τον τίτλο της «Βενετίας του Βορρά». Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι και μια πόλη με εντυπωσιακές λεωφόρους και μινιμαλιστική αισθητική, ικανή να συνδυάσει πετυχημένα το σύγχρονο με το κλασικό, το καινούριο με το παλιό. Εγγυάται λοιπόν ότι θα εντυπωσιάσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Αξίζει να βρείτε χρόνο για περπάτημα στους στενούς, λιθόστρωτους δρόμους της Παλιάς Πόλης, στην Gamla Stan, εδώ όπου πρωτοϊδρύθηκε η Στοκχόλμη το 1252. Θεωρείται άλλωστε το πιο άψογα διατηρημένο ιστορικό κέντρο της Ευρώπης, το οποίο δημιουργεί ωραία αντίθεση με τα σύγχρονα αξιοθέατα, τα σικ καταστήματα και τα μοδάτα μπαράκια.

Επίσης, βόλτα και σε υπέροχα πάρκα, αλλά και κάποιους φανταστικούς κήπους, όπως π.χ. το Skansen του 19ου αιώνα, που υπήρξε το πρώτο υπαίθριο μουσείο στον κόσμο. Βρίσκεται στη νήσο Djurgården και είναι από μόνο του κάτι το μοναδικό: εδώ αναβιώνει ένα κομμάτι από το παρελθόν της Στοκχόλμης. Εκεί κοντά υπάρχουν πολλές από τις γραφικές γέφυρες που συνδέουν τα 14 νησιά της πόλης.

Στο νησάκι Södermalm, για παράδειγμα, είδαμε μία από τις πλέον μοντέρνες πλευρές της Στοκχόλμης. Εδώ βρίσκεται και το Fotografiska –ένα εξαιρετικό μουσείο αφιερωμένο στη μοντέρνα φωτογραφία, στο οποίο αξίζει να κάνετε μια στάση. Διαθέτει και εστιατόριο, οπότε μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας και με φαγητό. Επιπλέον, υπάρχουν παλιά επιβατηγά πλοία που έχουν αναδιαμορφωθεί σε πλωτά ξενοδοχεία.

Ανάμεσα στα κανάλια, εν τω μεταξύ, δεν σταματά ποτέ το δροσερό αεράκι, που τον χειμώνα γίνεται σχεδόν παγωμένο.

