Στον 30χρονο που τη φιλοξενούσε βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική – Σύλληψη για αρπαγή ανήλικης στο Ηράκλειο

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται 30χρονος που συνελήφθη στη Χερσόνησο Ηρακλείου για αρπαγή ανήλικης, μετά τον εντοπισμό 17χρονης που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από το σπίτι της στην Αττική. Η ανήλικη βρέθηκε ασφαλής και παραδόθηκε στους οικείους της, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Στον 30χρονο που τη φιλοξενούσε βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική – Σύλληψη για αρπαγή ανήλικης στο Ηράκλειο
28 Μαρ. 2026 17:12
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χερσόνησο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της υπόθεσης εξαφάνισης 17χρονης από περιοχή της Αττικής, η οποία είχε προκαλέσει κινητοποίηση των Αρχών και της οικογένειάς της. Η ανήλικη εντοπίστηκε στην οικία του συλληφθέντα και στη συνέχεια παραδόθηκε σε συγγενικό της πρόσωπο, ώστε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Η εξαφάνιση της κοπέλας είχε δηλωθεί από τον κηδεμόνα της στις 24 Μαρτίου 2026, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην έναρξη ερευνών για τον εντοπισμό της. Τελικά, η 17χρονη βρέθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου στην περιοχή της Χερσονήσου, με την αστυνομία να ενημερώνει τόσο τις εισαγγελικές αρχές όσο και την οικογένειά της για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στον εντοπισμό της ανήλικης συνέδραμε και το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο είχε εκδώσει σχετική ενημέρωση για την εξαφάνισή της και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος. Όπως έγινε γνωστό, μετά τον εντοπισμό της μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, ενώ παρασχέθηκε υποστήριξη τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της.

Η σημερινή εξέλιξη με τη σύλληψη του 30χρονου δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς η κατηγορία που εξετάζεται είναι αυτή της αρπαγής ανήλικης. Ο άνδρας κρατείται και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών, την ώρα που η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, ο 30χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 27ης Μαρτίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, κατηγορούμενος για αρπαγή ανήλικης. Στην ίδια ενημέρωση αναφέρεται ότι η ανήλικη εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και παραδόθηκε στους οικείους της, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

