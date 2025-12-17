Στον ανακριτή ανηλίκων η 16χρονη για την επίθεση σε 14χρονη μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη: «Δεν πήγα να σκοτώσω» ΒΙΝΤΕΟ

Στον ανακριτή ανηλίκων παραπέμφθηκε να απολογηθεί η 16χρονη μαθήτρια που τραυμάτισε με μαχαίρι τη 14χρονη συμμαθήτριά της, το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας εντός σχολικού συγκροτήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας. Πρόκειται για κατηγορίες ιδιαίτερης βαρύτητας, που αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η 14χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε κατά την επίθεση, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ έχει τεθεί σε υποστήριξη από ειδικούς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στη 16χρονη είχε ήδη επιβληθεί στο παρελθόν πειθαρχικό μέτρο αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, έπειτα από άλλο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι σε συμμαθητή της.

Η κατηγορούμενη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Υποστήριξε ότι δεχόταν συμπεριφορές που χαρακτήρισε ως «μπούλινγκ» από συμμαθητές της και ότι είχε μαζί της το μαχαίρι «για προστασία», χωρίς –όπως ισχυρίζεται– πρόθεση να τραυματίσει τη 14χρονη.

«Δεν ήθελα να της κάνω κακό. Μακάρι να είναι καλά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου» και ότι «έμαθα το λάθος μου». Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν είχε σκοπό να τραυματίσει σοβαρά τη συμμαθήτριά της και ότι η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια έντασης στον σχολικό χώρο.

Παρά τους ισχυρισμούς της, οι διωκτικές αρχές αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων και των μαρτυριών, με την υπόθεση να φωτίζει ξανά με δραματικό τρόπο το ζήτημα της βίας ανηλίκων μέσα στα σχολεία, αλλά και τα όρια της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.





