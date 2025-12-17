Στον ανακριτή ανηλίκων η 16χρονη για την επίθεση σε 14χρονη μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη: «Δεν πήγα να σκοτώσω» ΒΙΝΤΕΟ

Στη Δικαιοσύνη περνά πλέον η υπόθεση του σοβαρού περιστατικού βίας που συγκλόνισε την Κυψέλη, με την 16χρονη μαθήτρια να αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τον τραυματισμό της 14χρονης συμμαθήτριάς της μέσα σε σχολικό χώρο.

Στον ανακριτή ανηλίκων η 16χρονη για την επίθεση σε 14χρονη μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη: «Δεν πήγα να σκοτώσω» ΒΙΝΤΕΟ
17 Δεκ. 2025 14:29
Pelop News

Στον ανακριτή ανηλίκων παραπέμφθηκε να απολογηθεί η 16χρονη μαθήτρια που τραυμάτισε με μαχαίρι τη 14χρονη συμμαθήτριά της, το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας εντός σχολικού συγκροτήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας. Πρόκειται για κατηγορίες ιδιαίτερης βαρύτητας, που αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η 14χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε κατά την επίθεση, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ έχει τεθεί σε υποστήριξη από ειδικούς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στη 16χρονη είχε ήδη επιβληθεί στο παρελθόν πειθαρχικό μέτρο αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, έπειτα από άλλο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι σε συμμαθητή της.

Η κατηγορούμενη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Υποστήριξε ότι δεχόταν συμπεριφορές που χαρακτήρισε ως «μπούλινγκ» από συμμαθητές της και ότι είχε μαζί της το μαχαίρι «για προστασία», χωρίς –όπως ισχυρίζεται– πρόθεση να τραυματίσει τη 14χρονη.

«Δεν ήθελα να της κάνω κακό. Μακάρι να είναι καλά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου» και ότι «έμαθα το λάθος μου». Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν είχε σκοπό να τραυματίσει σοβαρά τη συμμαθήτριά της και ότι η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια έντασης στον σχολικό χώρο.

Παρά τους ισχυρισμούς της, οι διωκτικές αρχές αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων και των μαρτυριών, με την υπόθεση να φωτίζει ξανά με δραματικό τρόπο το ζήτημα της βίας ανηλίκων μέσα στα σχολεία, αλλά και τα όρια της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ