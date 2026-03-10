Στον ανακριτή ο 48χρονος που εμφανίστηκε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ – Τι υποστηρίζει για τα εκρηκτικά

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα το πρωί ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των αρχών όταν εμφανίστηκε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατώντας εκρηκτικά. Ο άνδρας είχε προσεγγίσει τη σκοπιά στην πύλη της λεωφόρου Αλεξάνδρας δηλώνοντας ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικές ύλες, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν δύο χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, ο 48χρονος πλησίασε την αστυνομική σκοπιά έχοντας μαζί του σακίδιο πλάτης και μια σακούλα.

Κατά την επικοινωνία του με τον σκοπό ανέφερε ότι είχε εκρηκτικά στην κατοχή του. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και, υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΕΛ.ΑΣ., κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον ακινητοποιήσουν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Επέμβαση του ΤΕΕΜ

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε δύο αμυντικές χειροβομβίδες.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα, χωρίς να εντοπιστούν άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Τι ισχυρίζεται ο συλληφθείς

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο 48χρονος φέρεται να εντόπισε τις χειροβομβίδες σε ένα πλαστικό δοχείο που βρισκόταν σχεδόν θαμμένο σε δασική περιοχή κοντά στην Ακρόπολη.

Οι αρχές εξετάζουν την αξιοπιστία του ισχυρισμού του, ενώ παράλληλα διερευνούν την προέλευση των εκρηκτικών.

«Δεν ξέρω πού τις βρήκε», λέει η σύζυγός του

Η σύζυγος του 48χρονου, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν οι χειροβομβίδες στην κατοχή του.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και στο παρελθόν εργαζόταν για την κυβέρνηση της χώρας του, ενώ στην Ελλάδα είχε εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Γνωστός στις αρχές

Ο 48χρονος δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές. Από το 2008 έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για διάφορες υποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, έχει κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

