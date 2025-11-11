Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς: Συγγενείς των θυμάτων ζητούν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου Καραμανλή

Συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας δύο διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους, προσήλθαν σήμερα το πρωί στον Άρειο Πάγο για να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του ανακριτή εναντίον του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ο κ. Πλακιάς, εξερχόμενος του κτιρίου, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως την έναρξη ξεχωριστής νομικής διαδικασίας, ανεξάρτητης από τη δίκη στη Λάρισα. «Ο κ. Καραμανλής είναι υπεύθυνος για τον θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Οι συγγενείς απαιτούν έλεγχο όλων των υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016 και μετά.

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο του εγκλήματος να διώκεται για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα», ανέφερε ο κ. Πλακιάς, προσθέτοντας ότι η συζήτηση με τον ανακριτή ήταν ουσιαστική και ότι η έρευνα μόλις ξεκινά.

Ο ίδιος επέκρινε έμμεσα την αντιπολίτευση για τον χειρισμό της υπόθεσης στη Βουλή, που οδήγησε στην τρέχουσα διαδικασία. «Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι οι προανακριτικές που ζητήθηκαν στη Βουλή, ενώ φωνάζαμε να μην γίνουν. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», είπε, καλώντας τα κόμματα να παραστούν στον ανακριτή.

Τέλος, εξέφρασε ανησυχίες για το νομικό εμπόδιο του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί ευθύνης υπουργών, χαρακτηρίζοντάς το «έκτρωμα» που πρέπει να καταργηθεί με αναδρομική ισχύ, κάτι που καθιστά τη διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη.

