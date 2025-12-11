Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!

Με ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ ενημέρωσε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) για την παραπομπή μηνύματος προέδρου ΚΑΕ στις αρμόδιες αρχές.

11 Δεκ. 2025 18:04
Pelop News

Συγκλήθηκε σήμερα (11/12) έκτακτο ΔΣ της ΕΟΚ για τη διερεύνηση καταγγελίας ενεργού διαιτητή που διευθύνει αγώνες της Basket League κατά εν ενεργεία Προέδρου ΚΑΕ της Basket League, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της ΚΑΕ απέστειλε προσωπικό μήνυμα, και το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ, εμπίπτει σε ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις.

Τα περιεχόμενα σε αυτό γραφόμενα συνιστούν πράξεις που περιέχονται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ και του ποινικού κώδικα, και οι σχετικές αναφορές τόσο για τον διαιτητή όσο και για το Πρόεδρο της ΕΟΚ θα πρέπει να παραπεμφθούν στις αρμόδιες Αρχες.

Επομένως, το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε να διαβιβάσει όλο τον φάκελο μαζί με τα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία και να αποσταλεί ως εξαιρετικά επείγον:

1) Στον Αθλητικό Εισαγγελέα,

2) Στον Υπουργό Αθλητισμού με κοινοποίηση στη ΓΓΑ και τη ΔΕΑΒ,

3) Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και το τμήμα αθλητικής βίας,

4) Στον ΕΣΑΚΕ,

5) Στην ΕΦΙΠΗΔ,

6) Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ,

7) στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τέλος,

στη FIBA και στην Πειθαρχική Επιτροπή αυτής για να επιληφθούν άμεσα της υπόθεσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ, τον ποινικό κώδικα καθώς και τους κανονισμούς της FIBA τόσο για το φυσικό πρόσωπο αποστολέα του μηνύματος καθώς και για τη ΚΑΕ την οποία εκπροσωπεί ως Πρόεδρος αυτής.

** Επιπροσθέτως, με σημερινή απόφαση του, το ΔΣ της ΕΟΚ παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα σωματεία για τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών ομάδων της Elite League, όπως και την ομάδα της Α1 Γυναικών, προκειμένου να επιληφθεί και να πράξει τα δέοντα.

