Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Γκίνη που αγνοούνταν ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες

Η σορός βρίσκεται σε αποσύνθεση, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, ενώ στη σύζυγό του οι αστυνομικοί έστειλαν φωτογραφία και εκείνη αναγνώρισε τα ρούχα του.

03 Ιαν. 2026 16:53
Pelop News

Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων Κωνσταντίνο Γκίνη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στο όρος Μπέλλες, κοντά το Πυροβολειο Π-9.

Η σορός βρίσκεται σε αποσύνθεση, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, ενώ στη σύζυγό του οι αστυνομικοί έστειλαν φωτογραφία και εκείνη αναγνώρισε τα ρούχα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με ένα αυτοκίνητο τύπου TOYOTA RAV-4 και από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν εντελώς τα ίχνη του με τις ομάδες των διασωστών της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντών να τον αναζητούν στο όρο Μπέλες καθώς ο 45χρονος συνήθιζε να ανεβαίνει τακτικότατα στο βουνό.

Οι Εθελοντές Διασώστες με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως η σορός του Κωνσταντίνου Γκίνη βρέθηκε στο όρος Μπέλλες, με ιατροδικαστή να έχει φτάσει στο σημείο.

«Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου από τα Άνω Ποροΐα Σερρών σε δύσβατο σημείο από συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνί”. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια» αναφέρει η ανακοίνωση των ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες.

