Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Γκίνη που αγνοούνταν ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες
Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων Κωνσταντίνο Γκίνη ανήκει η σορός που βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στο όρος Μπέλλες, κοντά το Πυροβολειο Π-9.
Η σορός βρίσκεται σε αποσύνθεση, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, ενώ στη σύζυγό του οι αστυνομικοί έστειλαν φωτογραφία και εκείνη αναγνώρισε τα ρούχα του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με ένα αυτοκίνητο τύπου TOYOTA RAV-4 και από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν εντελώς τα ίχνη του με τις ομάδες των διασωστών της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντών να τον αναζητούν στο όρο Μπέλες καθώς ο 45χρονος συνήθιζε να ανεβαίνει τακτικότατα στο βουνό.
Οι Εθελοντές Διασώστες με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως η σορός του Κωνσταντίνου Γκίνη βρέθηκε στο όρος Μπέλλες, με ιατροδικαστή να έχει φτάσει στο σημείο.
«Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου από τα Άνω Ποροΐα Σερρών σε δύσβατο σημείο από συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνί”. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια» αναφέρει η ανακοίνωση των ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες.
