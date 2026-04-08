Στον Εισαγγελέα 40χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ

Καταγγελία 17χρονης για περιστατικό μέσα σε λεωφορείο από Αθήνα προς Βόλο – Αναβολή της δίκης για τη Μεγάλη Πέμπτη

08 Απρ. 2026 19:28
Pelop News

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών οδηγήθηκε σήμερα ένας 40χρονος αλλοδαπός, με καταγωγή από το Νεπάλ, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης κατά τη διάρκεια δρομολογίου υπεραστικού ΚΤΕΛ από την Αθήνα προς τον Βόλο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και να προκαλούσε ένταση μέσα στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να του κάνει επανειλημμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο εκείνος να συμμορφώνεται.

Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, όπως κατήγγειλε 17χρονη επιβάτιδα, ο 40χρονος φέρεται να την άγγιξε στο πόδι, πάνω από το γόνατο. Η ανήλικη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πανικοβλήθηκε, ενώ ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού, οι οποίοι επενέβησαν μετά την καταγγελία.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι υπήρξε ένταση στο δρομολόγιο, ωστόσο αρνείται την κατηγορία ότι άγγιξε την ανήλικη.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης για τη Μεγάλη Πέμπτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία μεταφραστή ινδικής γλώσσας (Hindi). Η απόφαση ελήφθη ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας από τον κατηγορούμενο και η ορθή προετοιμασία της απολογίας του.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών του περιστατικού.

