Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη

Δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών αποκτούν και οι οφειλές προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ακόμη και όταν έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους οφειλές προς δήμους ή νομικά πρόσωπα δήμων, εφόσον το συνολικό ύψος τους υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Ο οφειλέτης θα μπορεί να αιτηθεί την ένταξή του στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα χρέη –συμπεριλαμβανομένων του αρχικού ποσού, των προστίμων και των προσαυξήσεων– βεβαιώνονται στην ΑΑΔΕ ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία.

Οφειλές προς δήμους ως «οφειλές προς το Δημόσιο»

Στη διάταξη διευκρινίζεται ρητά ότι οι οφειλές προς τους δήμους λογίζονται ως οφειλές προς το Δημόσιο αποκλειστικά για τον σκοπό της υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, χωρίς να μεταβάλλεται κατά τα λοιπά η νομική σχέση δήμου – οφειλέτη.

Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας και είσπραξης των ποσών, η ΑΑΔΕ παρακρατά ποσοστό 5% και αποδίδει τα υπόλοιπα στον δικαιούχο δήμο ή στο νομικό πρόσωπο εντός 60 ημερών, προθεσμία που αυξάνεται από τις 30 στις 60 ημέρες.

Τι αλλάζει με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

Το κομβικό σημείο της νέας ρύθμισης είναι ότι τα ήδη επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα δεν εμποδίζουν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, εφαρμόζονται και για τον δήμο ή το νομικό πρόσωπο οι κανόνες αναστολής των μέτρων που προβλέπει ο ν. 4738/2020 για τους συμμετέχοντες πιστωτές. Αν στη συνέχεια συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης της οφειλής, αίρονται τα ήδη ληφθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή διασφάλισης.

Σε περίπτωση, όμως, που η σύμβαση ανατραπεί ή ακυρωθεί, ο δήμος προχωρά άμεσα στη λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων για την είσπραξη της οφειλής. Παράλληλα, αν υπάρξει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές.

Διατηρούν τον έλεγχο οι δήμοι

Σημαντική πρόβλεψη της διάταξης είναι ότι ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο δήμου διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.

Ανάσα για οφειλέτες με «μπλοκαρισμένες» υποθέσεις

Για τους οφειλέτες, η αλλαγή αυτή ανοίγει πρακτικά τον δρόμο για ένταξη στον εξωδικαστικό ακόμη και σε υποθέσεις που έχουν ήδη μπλοκαριστεί με κατασχέσεις και άλλα μέτρα, με το «πάγωμα» των διαδικασιών να συνδέεται με την οριστική υποβολή της αίτησης και την εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Η τελική εφαρμογή της ρύθμισης θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

