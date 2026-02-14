«Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελείται σήμερα η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Αναστάση Παπαληγούρα, παρουσία συγγενών, πολιτικών προσώπων και φίλων που σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν. Από νωρίς στο χώρο βρίσκεται και η κόρη του, Λένα, ενώ σε στεφάνι της οικογένειας αναγράφεται το μήνυμα: «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου».

Τη μνήμη του τίμησαν με στεφάνια, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί και πολιτικά στελέχη, υπογραμμίζοντας τη μακρά παρουσία του στη δημόσια ζωή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και προερχόταν από οικογένεια με έντονη πολιτική διαδρομή, καθώς ήταν γιος του Παναγή Παπαληγούρα, πολιτικού που συνδέθηκε με σημαντικές εξελίξεις στην οικονομική πορεία της χώρας και την ένταξή της στην τότε ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε δυναμικά, καθώς διετέλεσε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1976-1977. Το 1981 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία και επανεκλέχθηκε σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι το 2007.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής ανέλαβε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, υπηρετώντας ως Υπουργός Δικαιοσύνης από το 2004 έως το 2007 και στη συνέχεια ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την περίοδο 2008-2009, στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

