Στον Κορυδαλλό τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ

Για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ, η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ την Κυριακή (13:45) θα αγωνιστεί στο κλειστό γυμναστήριο Κορυδαλλού, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα του Δήμου Κορυδαλλού.

Το ρόστερ της γηπεδούχου αποτελείται από έμπειρες αθλήτριες αφού αγωνίζονται για αρκετά χρόνια σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Οι παίκτριες της Βάσως Βουκελάτου καλούνται σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα να είναι αρκετά προσεκτικές, γιατί κάθε λάθος θα τους στοιχίζει για την τελική έκβαση του αγώνα.

Από την ομάδα της Πάτρας θα απουσιάσει η Σοφία Χριστοπούλου για προσωπικούς λόγους.

