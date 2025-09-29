Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για νέα συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συνάντηση που ΗΠΑ και διεθνείς παρατηρητές χαρακτηρίζουν κρίσιμη για την τύχη των διαπραγματεύσεων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται δημόσια αισιόδοξος, καλώντας σε «πραγματική ευκαιρία» για λύση στη Μέση Ανατολή — και προωθώντας ένα πολυσέλιδο σχέδιο 21 σημείων που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στοχεύει στην άμεση ανακωχή, στην απελευθέρωση των ομήρων και στη θέσπιση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι «εργάζεται» με την ομάδα του Τραμπ για την πρόταση, χωρίς ωστόσο να την έχει οριστικοποιήσει ακόμα, ενώ παράλληλα επανέλαβε στον ΟΗΕ τη θέση του ότι το Ισραήλ πρέπει να «ολοκληρώσει το έργο» κατά της Χαμάς και διατηρεί ως όρο την πλήρη εξουδετέρωση της οργάνωσης και την παράδοση των όπλων της.

Σημαντικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης είναι η άμεση απελευθέρωση ομήρων (με σχετικό στόχο να απελευθερωθούν εντός 48 ωρών) και η σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων υπό την εποπτεία διεθνούς μηχανισμού — ωστόσο πηγές επισημαίνουν ότι τα προσχέδια βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και οι λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν μετά το τετ α τετ Τραμπ–Νετανιάχου.

Η πρόταση των ΗΠΑ έχει προκαλέσει εντάσεις: σκληροί εθνικιστές στο εσωτερικό του Ισραήλ πιέζουν για συνέχιση των επιχειρήσεων έως «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο υπάρχουν φωνές που εκφράζουν ανησυχία και «χάος» μέσα στην ισραηλινή αποστολή στην Ουάσινγκτον, καθώς ορισμένες αραβικές κυβερνήσεις φέρονται να ωθούν τον Τραμπ προς μια πιο συμβιβαστική λύση.

Η Χαμάς από την πλευρά της δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη νέα πρόταση από μεσολαβητές, και ότι οι συνομιλίες «ανταλλαγής ανακωχής–ομήρων» έχουν «παγώσει» μετά από πρόσφατες εντάσεις και πλήγματα σε διεθνείς έδρες (όπως η επίθεση στο Ντόχα). Αυτή η αβεβαιότητα σημαίνει πως, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία στη σύσκεψη της Δευτέρας, η υλοποίηση θα απαιτήσει δύσκολες και ευαίσθητες εγγυήσεις.

Αν και από την Ουάσινγκτον εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία — ακόμη και από στελέχη της αμερικανικής διοίκησης — όλοι προειδοποιούν ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να «εκτροχιαστούν» την τελευταία στιγμή.

