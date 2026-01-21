Στον «πάγο» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Το Ευρωκοινοβούλιο τη στέλνει στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ

Νέα εμπλοκή στο πολυετές εμπορικό deal ΕΕ – Mercosur, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για καθυστερήσεις έως και δύο ετών – ή ακόμη και για την ακύρωσή της.

Στον «πάγο» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Το Ευρωκοινοβούλιο τη στέλνει στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ
21 Ιαν. 2026 14:28
Pelop News

Σημαντικό εμπόδιο στην πορεία της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποφάσισε, κατά την ολομέλειά του στο Στρασβούργο, να παραπέμψει τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλεγχο της νομικής της βάσης.

Με οριακή πλειοψηφία –334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές– οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα που ζητά από το ΔΕΕ να γνωμοδοτήσει εάν η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur συνάδει με τις Συνθήκες και το Δίκαιο της ΕΕ. Ξεχωριστό ψήφισμα για πρόσθετη νομική αξιολόγηση απορρίφθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με διεθνή μέσα, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της εφαρμογής της συμφωνίας έως και δύο χρόνια, χρονικό διάστημα που –κατά εκτίμηση αρκετών ευρωβουλευτών– ισοδυναμεί στην πράξη με «πάγωμα» ή ακόμη και έμμεση απόρριψή της.

Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν περισσότερο από 25 χρόνια, αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά ανοίγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων πολιτών και περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν τη συμφωνία, η τελική έγκρισή της απαιτεί τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που πλέον μετατίθεται χρονικά.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονων αντιδράσεων, με χιλιάδες Ευρωπαίους αγρότες –κυρίως από τη Γαλλία– να διαδηλώνουν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο κατά της συμφωνίας, καταγγέλλοντας τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού και εισαγωγών προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, δεν αποκλείεται το Δικαστήριο της ΕΕ να ζητήσει τροποποιήσεις στο κείμενο της συμφωνίας, σενάριο που θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία, ενώ θεωρητικά παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας από την Κομισιόν – επιλογή που ωστόσο θα μπορούσε να προκαλέσει θεσμική σύγκρουση με το Ευρωκοινοβούλιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:13 Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
17:10 Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση
16:54 Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας
16:46 Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
16:38 Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές
16:30 Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
16:22 Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία
16:12 Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
16:04 Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο
15:56 Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
15:48 Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
15:48 Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1
15:42 Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!
15:40 ΤτΕ: Πάνω από 36 εκατ. οι τουρίστες στο 11μηνο του 2025
15:36 Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
15:33 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας»
15:29 Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
15:27 Ο Μακρόν ζήτησε από το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
15:22 Γεωργία Μυλωνά: Η Καθλίν που βλέπει, ακούει και αντέχει στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ