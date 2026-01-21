Στον «πάγο» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Το Ευρωκοινοβούλιο τη στέλνει στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ

Σημαντικό εμπόδιο στην πορεία της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποφάσισε, κατά την ολομέλειά του στο Στρασβούργο, να παραπέμψει τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλεγχο της νομικής της βάσης.

Με οριακή πλειοψηφία –334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές– οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα που ζητά από το ΔΕΕ να γνωμοδοτήσει εάν η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur συνάδει με τις Συνθήκες και το Δίκαιο της ΕΕ. Ξεχωριστό ψήφισμα για πρόσθετη νομική αξιολόγηση απορρίφθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με διεθνή μέσα, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της εφαρμογής της συμφωνίας έως και δύο χρόνια, χρονικό διάστημα που –κατά εκτίμηση αρκετών ευρωβουλευτών– ισοδυναμεί στην πράξη με «πάγωμα» ή ακόμη και έμμεση απόρριψή της.

Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν περισσότερο από 25 χρόνια, αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά ανοίγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων πολιτών και περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν τη συμφωνία, η τελική έγκρισή της απαιτεί τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που πλέον μετατίθεται χρονικά.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονων αντιδράσεων, με χιλιάδες Ευρωπαίους αγρότες –κυρίως από τη Γαλλία– να διαδηλώνουν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο κατά της συμφωνίας, καταγγέλλοντας τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού και εισαγωγών προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, δεν αποκλείεται το Δικαστήριο της ΕΕ να ζητήσει τροποποιήσεις στο κείμενο της συμφωνίας, σενάριο που θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία, ενώ θεωρητικά παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας από την Κομισιόν – επιλογή που ωστόσο θα μπορούσε να προκαλέσει θεσμική σύγκρουση με το Ευρωκοινοβούλιο.

