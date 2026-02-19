Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Επίσκεψη στον Δήμο Πηνειού, ο οποίος επλήγη τις τελευταίες ημέρες από τα πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Πηνειό, πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα της Παράταξης, Θανάση Πυρρή.

Ο κ. Σκιαδαρέσης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Αλέξη Καστρινό και τους συνεργάτες του, αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Καλαρίτη και Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλη Ντούγκα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την έκταση των ζημιών, κυρίως, στην περιοχή του Βαρθολομιού. Η στάθμη του νερού από το ποτάμι πλημμύρισε σπίτια, αυλές και χωράφια, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στις καλλιέργειες.

Στη συνέχεια ο κ. Σκιαδαρέσης επισκέφθηκε τις περιοχές που υπέστησαν ζημιές, διαπιστώνοντας την καταστροφή, κυρίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και θερμοκήπια.

«Η Περιφερειακή Αρχή για ακόμη μια φορά βρέθηκε ανέτοιμη και απροετοίμαστη σε έκτακτες καταστάσεις τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα», σχολίασε ο κ. Σκιαδαρέσης, ο οποίος θα ζητήσει την κήρυξη των πληγέντων Δήμων της Δυτικής Ελλάδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



