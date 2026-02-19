Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Ο κ. Σκιαδαρέσης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Αλέξη Καστρινό και τους συνεργάτες του, αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Καλαρίτη και Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλη Ντούγκα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την έκταση των ζημιών, κυρίως, στην περιοχή του Βαρθολομιού

Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
19 Φεβ. 2026 15:16
Pelop News

Επίσκεψη στον Δήμο Πηνειού, ο οποίος επλήγη τις τελευταίες ημέρες από τα πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Πηνειό, πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα της Παράταξης,  Θανάση Πυρρή.

Ο κ. Σκιαδαρέσης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Αλέξη Καστρινό και τους συνεργάτες του, αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Καλαρίτη και Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλη Ντούγκα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την έκταση των ζημιών, κυρίως, στην περιοχή του Βαρθολομιού. Η στάθμη του νερού από το ποτάμι πλημμύρισε σπίτια, αυλές και χωράφια, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στις καλλιέργειες.

Στη συνέχεια ο κ. Σκιαδαρέσης επισκέφθηκε τις περιοχές που υπέστησαν ζημιές, διαπιστώνοντας την καταστροφή, κυρίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και θερμοκήπια.

«Η Περιφερειακή Αρχή για ακόμη μια φορά βρέθηκε ανέτοιμη και απροετοίμαστη σε έκτακτες καταστάσεις τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα», σχολίασε ο κ. Σκιαδαρέσης, ο οποίος θα ζητήσει την κήρυξη των πληγέντων Δήμων της Δυτικής Ελλάδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αυτή είναι η ποινή στην τραγουδίστρια που «σάρωσε» αυτοκίνητα στο Κολωνάκι
15:48 Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
15:44 Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media
15:40 Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο
15:32 «Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή
15:24 Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα
15:16 Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
15:00 Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
14:58 Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
14:55 Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού
14:54 Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος
14:48 Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
14:42 Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»
14:41 Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
14:35 Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
14:30 Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης
14:26 Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ
14:23 Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ