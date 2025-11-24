Στου Ζωγράφου στη «φάκα» πιάστηκαν απατεώνες που άρπαξαν κοσμήματα με το πρόσχημα της «ραδιενέργειας»!

Προσέξτε πως ακριβώς έδρασαν: Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επιστρατεύοντας ένα παραμύθι, έβαλαν μια γυναίκα στην περιοχή του Ζωγράφου, να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτεί από την… ραδιενέργεια.

«Τον είχε πνίξει, έλεγε ότι αν πάει σπίτι θα τον σκοτώσει», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για Νέα Πέραμο

Η γυναίκα ωστόσο που «μυρίστηκε» την απάτη, κάλεσε την Αστυνομία, με τους 4 δράστες να πέφτουν στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν στου Ζωγράφου. Λίγο αργότερα, βρίσκονταν στα χέρια της Αστυνομίας για τα κλεμμένα κοσμήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 55χρονο, έναν 52χρονο, έναν 19χρονο και έναν 16χρονο οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11/25).

Οι 4 κατηγορούμενοι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από το σπίτι της.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Η γυναίκα ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα πήγαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιτηρώντας τον κάδο απορριμμάτων.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το αυτοκίνητο με τους 4 επιβαίνοντες σταμάτησε στιγμιαία δίπλα στον κάδο και ο συνοδηγός πήρε τη σακούλα που περιείχε ελάχιστης αξίας κοσμήματα και ανέπτυξε ταχύτητα ενώ οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν κάνοντας χρήση ηχητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσουν.

Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και οι 4 επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου ενώ στο πατάκι του συνοδηγού βρέθηκε η σακούλα που περιείχε τα κλεμμένα κοσμήματα.

Το όχημα των δραστών κατασχέθηκε ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



