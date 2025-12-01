Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστιες καταστροφές στη Σρι Λάνκα

Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
01 Δεκ. 2025 21:29
Pelop News

Στρατιώτες και διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ανοίξουν τους δρόμους και να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους της Σρι Λάνκα και της Ινδονησίας οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 1.160 και εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε τέσσερις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέθεσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές για «σεξουαλική εκμετάλλευση»!

Ο κυκλώνας στη Σρι Λάνκα και μια ισχυρή τροπική καταιγίδα στην Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία –ιδίως στο μεγάλο νησί της Σουμάτρας– έφεραν καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή, εν μέσω της εποχής των μουσώνων. Μάλιστα, καταστροφικές ήταν και οι πλημμύρες καθώς και οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι στέλνει ομάδες ταχείας επέμβασης και ιατροφαρμακευτικό υλικό στην περιοχή.

Η τραγωδία αυτή «είναι μια πρόσθετη υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, με καταστροφικές συνέπειες», είπε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

Στη Σουμάτρα, ο απολογισμός από τις πλημμύρες αυξήθηκε σήμερα στους 593 νεκρούς και 470 αγνοούμενους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

«Το νερό μου έφτανε μέχρι τον λαιμό» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μισμπαχούμ Μουνίρ, 28 ετών, κάτοικος του Βόρειου Άτσεχ, στο βόρειο άκρο της Σουμάτρας, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν τον παρέσυρε ένας χείμαρρος. Στο σπίτι του «το νερό έφτασε σε ύψος τα δύο μέτρα, όλα τα έπιπλα καταστράφηκαν. Το μόνο που μου έμεινε είναι τα ρούχα που φοράω», είπε ο νεαρός άνδρας, κλαίγοντας με λυγμούς.

Για τους κατοίκους που έχουν καταφύγει σε κέντρα υποδοχής «οι συνθήκες είναι ανησυχητικές, υπάρχουν έγκυες και μικρά παιδιά» και «δεν υπάρχει ηλεκτρικό», είπε ο Μουνίρ.

Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, που επισκέφθηκε το πρωί τις πληγείσες περιοχές, είπε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι «να στείλει αμέσως την αναγκαία βοήθεια». Ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν αεροσκάφη και ελικόπτερα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μαζί με τρία πολεμικά πλοία που έχουν σταλεί σε περιοχές όπου οι δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι από τη λάσπη και τα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος δέχεται έντονες πιέσεις προκειμένου να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της φονικότερης φυσικής καταστροφής μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους στην Κελέβη, το 2018.

Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ

Σε αντίθεση με τον Σριλανκέζο ομόλογό του, ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δεν έχει ζητήσει τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας.

Στη Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 390 είναι οι νεκροί και 352 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε δεσμεύτηκε ότι θα ανοικοδομηθούν οι πληγείσες περιοχές μετά «τη σημαντικότερη καταστροφή στην ιστορία» της χώρας, όπως την χαρακτήρισε.

Νωρίτερα σήμερα ο Ντισαναγιάκε μίλησε τηλεφωνικά με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι που τον διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες της χώρας του.

«Το σπίτι μου έχει βυθιστεί στο νερό, δεν ξέρω πού να πάω. Ελπίσω να βρω ένα ασφαλές καταφύγιο για την οικογένειά μου», είπε η 46χρονη Σέλβι, μια κάτοικος των προαστίων του Κολόμπο, που κουβαλούσε τέσσερις τσάντες με αντικείμενα.

Οι απώλειες και οι καταστροφές είναι οι μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί στη Σρι Λάνκα μετά το τσουνάμι του 2004.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Γεωργία: Ξεκίνησε έρευαν μετά τις καταγγελίες του BBC ότι χρησιμοποίησαν χημικά όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά διαδηλωτών
23:39 Γιατί ο Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του, πρώην πλέον πρίγκιπα Άντριου;
23:21 «H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση με την Μαρίνα Σάττι», η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού
22:55 Αττική: Δέκα νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες στην άσφαλτο στην Αττική τον Νοέμβριο
22:45 Γιατί ο Πιερρακάκης έκανε δώρο μία εμφάνιση του Πανιωνίου στον Κεντρικό Τραπεζίτη της Ιρλανδίας;
22:35 Ν. Πλέας στον Peloponnisos: «Στην Πάτρα έρχεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα»»
22:27 Ιραν: Φυλάκιση ενός έτους για τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί
22:20 ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου το «8 στα 8»! Η ΕΑΠ εύκολα την Απολλωνιάδα, ΦΩΤΟ
22:11 Πάτρα: Έτσι συνελήφθη ο 45χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
22:00 Τραμπ: Καλεί στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κονγκό και της Ρουάντας για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης
21:49 Το Ντουμπρόβνικ πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία!
21:37 Κάτω Αχαΐα: Συμβολικό κλείσιμο στην Εθνική οδό από Αγρότες
21:29 Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος», συγκλόνισε η μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της
21:11 Από τον Μπέλιγχαμ στον Μουζακίτη! Ο διεθνής άσος παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web
20:59 Τζουμέρκα: Ρεκόρ, ξεπέρασε το ένα μέτρο η βροχή που έπεσε τον Νοέμβριο
20:49 Αγρότες: Επ’ αόριστον το μπλόκο στα Μάλγαρα, κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και δίωροι αποκλεισμοί προς Θεσσαλονίκη
20:36 Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή
20:27 Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!
20:16 Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ