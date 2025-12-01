Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέθεσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές για «σεξουαλική εκμετάλλευση»!

Στη Νότια Κορέα έχει ξεσπάσει θύελλα μετά τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που κατηγορούνται ότι χακάρισαν περισσότερες από 120.000 οικιακές και επαγγελματικές κάμερες, εκμεταλλευόμενοι κενά ασφαλείας και απλούς κωδικούς πρόσβασης. Το υλικό που αποσπούσαν –βίντεο με ιδιωτικές και σεξουαλικού τύπου στιγμές – κατέληγε σε παράνομη ιστοσελίδα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών της Νότιας Κορέας, οι συλληφθέντες φέρονται να αξιοποίησαν ευπάθειες σε οικιακές κάμερες, οι οποίες συνδέονται σε οικιακά δίκτυα και συχνά χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας ή για την παρακολούθηση παιδιών και κατοικίδιων. Τα σημεία όπου εντοπίστηκαν παραβιασμένες κάμερες περιλαμβάνουν σπίτια, αίθουσες καραόκε, στούντιο πιλάτες και γυναικολογικό ιατρείο.

Όπως αναφέρει το BBC, η Αστυνομία διευκρίνισε ότι οι τέσσερις ύποπτοι φαίνεται να δρούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, χωρίς να έχουν συνεργαστεί. Ένας από αυτούς κατηγορείται ότι παραβίασε 63.000 κάμερες και παρήγαγε 545 βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τα οποία φέρεται να πούλησε έναντι 12.235 δολάρια σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία. Ένας δεύτερος ύποπτος φέρεται να παραβίασε 70.000 κάμερες και να διέθεσε 648 βίντεο, αποκομίζοντας 18 εκατομμύρια γουόν.

Οι δύο αυτοί δράστες φέρονται να ευθύνονται για περίπου το 62% του παράνομου υλικού που αναρτήθηκε τον τελευταίο χρόνο σε ιστοσελίδα η οποία διανέμει παράνομα βίντεο από χακαρισμένες IP κάμερες. Οι Αρχές κινούνται πλέον για τον αποκλεισμό και το κλείσιμο της ιστοσελίδας, ενώ συνεργάζονται με υπηρεσίες του εξωτερικού για τον εντοπισμό και την έρευνα του διαχειριστή.

Παράλληλα, έχουν συλληφθεί τρία άτομα που φέρονται να αγόρασαν ή να παρακολούθησαν υλικό μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

