Στους 45 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ΒΙΝΤΕΟ
Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση
Στην Ισπανία δύο ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα (22/1/2026) στο σημείο όπου συγκρούστηκαν την Κυριακή (18/1) δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.
«Πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη» εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
