Στους 45 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ΒΙΝΤΕΟ

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση

Στους 45 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ΒΙΝΤΕΟ
22 Ιαν. 2026 18:51
Pelop News

Στην Ισπανία δύο ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα (22/1/2026) στο σημείο όπου συγκρούστηκαν την Κυριακή (18/1) δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

Βρετάνη: Οι πλημμύρες στην Κιμπερλέ προκαλούν εκκενώσεις και εγκλωβισμούς

«Πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη» εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Τζολάκης κορυφαίος τερματοφύλακας της 7ης αγωνιστικής στο Champions League
19:41 Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κατά Βελόπουλου: Η ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία δεν μας αγγίζουν
19:36 Κουρέτας: “Υψηλό το επίπεδο διαιτησίας στη διοργάνωση”
19:30 Ο Πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς μιλάει στην «Π»: «Ελλάδα απέναντι Αλβανίας: Λόγια μόνο»
19:21 «Έχουμε τα όπλα μας για την πρόκριση, δεν φοβόμαστε κανέναν!», ο Θοδωρής Βλάχος για το μεγάλο παιχνίδι με την Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 «Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά», μαρτυρία συγγενή για το φονικό στο Αγρίνιο
19:06 Η ΟΔΚΕ πήρε αθλητική αναγνώριση – Ευχαριστήριο σε Βαγγέλη Λιόλιο
19:00 Ο μόνος λόγος που θέλει τη Γροιλανδία
18:51 Στους 45 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Πάτρα: Μικρή παράταση στον διαγωνισμό για την Μαρίνα Mega Yacht του ΟΛΠΑ
18:40 «Ήταν ηλικιωμένη, τα πόδια της δεν άντεχαν και ήταν τρομαγμένη», μαρτυρία του άνδρα που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή και όραμα
18:21 Ληστεία με κράνη στον Βόλο, σκηνές βγαλμένες από ταινία
18:11 Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ
18:00 Αχαΐα – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων Φλόκα: Ερχονται ο υπουργός και η πιστοποίηση
17:55 Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»
17:47 Βενγκέρ από Νταβός: «Το Μουντιάλ των 48 ομάδων είναι το δικαίωμα στο όνειρο για όλο τον πλανήτη»
17:39 Βρετάνη: Οι πλημμύρες στην Κιμπερλέ προκαλούν εκκενώσεις και εγκλωβισμούς
17:30 Αχαΐα: Κίνηση ενεργών πολιτών που ζητούν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα
17:22 Νέα Καρβάλη: Τροχαίο, αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ