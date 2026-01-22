Βρετάνη: Οι πλημμύρες στην Κιμπερλέ προκαλούν εκκενώσεις και εγκλωβισμούς

Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Λαΐτα ξεπέρασε τα 4,4 μέτρα στο κέντρο της πόλης, υπερβαίνοντας τα αντιπλημμυρικά αναχώματα και προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

 

Βρετάνη: Οι πλημμύρες στην Κιμπερλέ προκαλούν εκκενώσεις και εγκλωβισμούς
22 Ιαν. 2026 17:39
Pelop News

Αρκετά σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Κιμπερλέ της Βρετάνης, στη Γαλλία, με τις πλημμύρες να οδηγούν σε εκκενώσεις κατοικιών και στον εγκλωβισμό πολιτών.

Τραμπ: Συζητάμε για πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Λαΐτα ξεπέρασε τα 4,4 μέτρα στο κέντρο της πόλης στις 21 Ιανουαρίου, υπερβαίνοντας τα αντιπλημμυρικά αναχώματα και προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκκενώσεις, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν στους ανώτερους ορόφους των κατοικιών τους, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και έγιναν απροσπέλαστοι.
Την ίδια ώρα, δεκάδες οχήματα βρέθηκαν μερικώς βυθισμένα, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι η στάθμη του νερού θα παραμείνει υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναμένεται ταχεία βελτίωση.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν σε Φινιστέρ, Μορμπιάν και Ιλ-ε-Βιλέν, αφού οι νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες. Η βροχή και οι υψηλές παλίρροιες που προβλέπονται για τις 22 και 23 Ιανουαρίου μπορεί να επιβραδύνουν την πτώση της στάθμης των υδάτων.

Στη συμβολή των ποταμών Ιζόλ και Ελέ, η Κιμπερλέ είναι εδώ και χρόνια ευάλωτη σε πλημμύρες. Τον χειμώνα του 2013–2014, πλημμύρες εικοσαετίας προκάλεσαν ζημιές περίπου 2 εκατ. ευρώ, πλήττοντας περισσότερο τις προβλήτες Σουρκούφ και Μπριζέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Τζολάκης κορυφαίος τερματοφύλακας της 7ης αγωνιστικής στο Champions League
19:41 Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κατά Βελόπουλου: Η ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία δεν μας αγγίζουν
19:36 Κουρέτας: “Υψηλό το επίπεδο διαιτησίας στη διοργάνωση”
19:30 Ο Πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς μιλάει στην «Π»: «Ελλάδα απέναντι Αλβανίας: Λόγια μόνο»
19:21 «Έχουμε τα όπλα μας για την πρόκριση, δεν φοβόμαστε κανέναν!», ο Θοδωρής Βλάχος για το μεγάλο παιχνίδι με την Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 «Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά», μαρτυρία συγγενή για το φονικό στο Αγρίνιο
19:06 Η ΟΔΚΕ πήρε αθλητική αναγνώριση – Ευχαριστήριο σε Βαγγέλη Λιόλιο
19:00 Ο μόνος λόγος που θέλει τη Γροιλανδία
18:51 Στους 45 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Πάτρα: Μικρή παράταση στον διαγωνισμό για την Μαρίνα Mega Yacht του ΟΛΠΑ
18:40 «Ήταν ηλικιωμένη, τα πόδια της δεν άντεχαν και ήταν τρομαγμένη», μαρτυρία του άνδρα που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή και όραμα
18:21 Ληστεία με κράνη στον Βόλο, σκηνές βγαλμένες από ταινία
18:11 Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ
18:00 Αχαΐα – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων Φλόκα: Ερχονται ο υπουργός και η πιστοποίηση
17:55 Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»
17:47 Βενγκέρ από Νταβός: «Το Μουντιάλ των 48 ομάδων είναι το δικαίωμα στο όνειρο για όλο τον πλανήτη»
17:39 Βρετάνη: Οι πλημμύρες στην Κιμπερλέ προκαλούν εκκενώσεις και εγκλωβισμούς
17:30 Αχαΐα: Κίνηση ενεργών πολιτών που ζητούν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα
17:22 Νέα Καρβάλη: Τροχαίο, αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ