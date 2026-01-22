Τραμπ: Συζητάμε για πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Ανέφερε ότι «όλα περνούν πάνω από τη Γροιλανδία» σε περίπτωση απειλής, υποστηρίζοντας ότι η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής είναι ανεκτίμητη

Τραμπ
22 Ιαν. 2026 15:56
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση «πλήρους πρόσβασης» των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή είναι αναγκαία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μιλώντας την Πέμπτη στο Fox Business ανέφερε ότι «όλα περνούν πάνω από τη Γροιλανδία» σε περίπτωση απειλής, υποστηρίζοντας ότι η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής είναι ανεκτίμητη. «Αν οι κακοί αρχίσουν να πυροβολούν, όλα περνούν από τη Γροιλανδία. Είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρόμοια ιδέα είχε διατυπώσει στο παρελθόν και ο Ρόναλντ Ρίγκαν, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ.

Σε ερώτηση αν πρόκειται για ενδεχόμενη εξαγορά της Γροιλανδίας και αν οι ΗΠΑ θα πληρώσουν για αυτήν, ο Τραμπ απάντησε ότι οι λεπτομέρειες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, διευκρινίζοντας ωστόσο πως στόχος είναι η εξασφάλιση «ολικής πρόσβασης», χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή λήξη της συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μία ημέρα αφότου υποχώρησε από τα σχέδια επιβολής υψηλών δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούσε για τη Γροιλανδία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν καταλήξει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για την αμερικανική πρόσβαση στο έδαφος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι, μετά από «εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση» με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας συμφωνίας που αφορά όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική περιοχή. Υποστήριξε μάλιστα ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία «θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ».

Ο ίδιος συνέδεσε άμεσα αυτή την εξέλιξη με την απόφασή του να αναστείλει την επιβολή των δασμών που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. «Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που είχαν προγραμματιστεί», δήλωσε.

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε στο Fox News Digital ότι οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν στη διασφάλιση πως «η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ ερείσματα» στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

