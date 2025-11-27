Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ ΦΩΤΟ

Δραματικές ώρες στο Χονγκ Κονγκ. Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες, άνθρωποι κοιμήθηκαν στους δρόμους.

Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 10:09
Pelop News

Τραγωδία με τουλάχιστον 55 νεκρούς και περισσότερος από 270 αγνοούμενος στο Χονγκ Κονγκ, από τη φωτιά στο συγκρότημα κατοικιών «Wang Fuk Court» στο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, το πρωί της Τετάρτης 26/11/2025.

Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Η πυρκαγιά -η οποία πλέον βρίσκεται σε στάδιο μερικής ύφεσης- είχε κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχείς αναζωπυρώσεις, με την εικόνα των κτιρίων να θυμίζει πραγματική κόλαση, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν συνεχώς.

Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ ΦΩΤΟ

 

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξανόταν όλο το βράδυ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών να φτάσει σήμερα το πρωί στους 55, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης, όπως μεταδίδει το BBC.

«Τέσσερα άτομα βρίσκονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν «αποκλείεται η διάσωση περισσότερων τραυματιών».

Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ ΦΩΤΟ

 

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει την προσπάθεια μέχρι τώρα», είπε ένας αξιωματούχος σε συνέντευξη Τύπου.

Σημειώνεται ότι αρκετοί κάτοικοι παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Ωστόσο, η υπηρεσία ανέφερε ότι «δεν πρόκειται να κάνει προβλέψεις για τις πιθανότητες επιβίωσης των κατοίκων που παραμένουν παγιδευμένοι στα κτίρια».

Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ ΦΩΤΟ

Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες περιλαμβάνουν τις υψηλές θερμοκρασίες, τους μικρούς και ασφυκτικούς εσωτερικούς χώρους των διαμερισμάτων και τον κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης των σκαλωσιών.

«Είναι δύσκολο, αλλά προς το παρόν πηγαίνει καλά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αρκετοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε καταφύγια ή ακόμη και στον δρόμο, περιμένοντας με αγωνία να υποχωρήσει η πυρκαγιά, ενώ οι Αρχές συνέχιζαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στους 55 οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ ΦΩΤΟ

 

