Στους δρόμους οι υγειονομικοί: Πανελλαδική απεργία

Κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ με συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας

19 Μαρ. 2026 7:56
Pelop News

Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ο κλάδος της υγείας, καθώς η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιεί πανελλαδική απεργία και στάσεις εργασίας, διεκδικώντας λύσεις στα χρόνια προβλήματα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια πραγματοποιείται 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ στην Αττική έχει κηρυχθεί στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 15:00.

Το ραντεβού των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία έχει δοθεί για τις 09:00 π.μ. έξω από το Υπουργείο Υγείας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η θωράκιση του ΕΣΥ, η διασφάλιση της αξιοπρέπειας ασθενών και εργαζομένων, καθώς και η ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της, ο αγώνας αφορά το μέλλον της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα.

Λόγω της κινητοποίησης, τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας αναμένεται να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο τα επείγοντα περιστατικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ