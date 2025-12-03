Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις – Ποιο ρεκόρ έσπασε

Το Stranger Things 5 κατέγραψε 59,6 εκατομμύρια θεάσεις στις πρώτες πέντε ημέρες και αναδείχθηκε στο Νο1 πρόγραμμα παγκοσμίως, όπως επιβεβαίωσε η πλατφόρμα στον επίσημο λογαριασμό της στο X. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πρεμιέρα αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix και την τρίτη μεγαλύτερη συνολικά, πίσω μόνο από τον δεύτερο και τρίτο κύκλο του Squid Game.

Η επιτυχία του νέου κύκλου ξεπέρασε με διαφορά τις επιδόσεις του Stranger Things 4. Το 2022, όταν το Netflix μετρούσε ακόμη ώρες θέασης, η σεζόν είχε φτάσει τις 287 εκατ. ώρες στο πρώτο τριήμερο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε 22 εκατ. θεάσεις.

Σε σύγκριση με τις 59,6 εκατ. θεάσεις της πέμπτης σεζόν, η αύξηση φτάνει το 171%.

Το Netflix έχει διαθέσει μέχρι στιγμής τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της νέας σεζόν. Τρία ακόμη επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου, διατηρώντας τη σειρά στην κορυφή των charts μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου έφερε όλες τις προηγούμενες σεζόν ξανά στο Top 10 του Netflix για την περίοδο 24–30 Νοεμβρίου.

Οι θέσεις και τα στοιχεία θεάσεων:

1η σεζόν – Νο3 με 8,9 εκατ. θεάσεις

4η σεζόν – Νο5 με 6,1 εκατ.

2η σεζόν – Νο6 με 5,6 εκατ.

3η σεζόν – Νο8 με 4,6 εκατ.

Ο πέμπτος κύκλος παραμένει στο Νο1.

