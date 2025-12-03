Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις – Ποιο ρεκόρ έσπασε

Η επιτυχία του νέου κύκλου ξεπέρασε με διαφορά τις επιδόσεις του Stranger Things 4.

Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις - Ποιο ρεκόρ έσπασε
03 Δεκ. 2025 16:20
Pelop News

Το Stranger Things 5 κατέγραψε 59,6 εκατομμύρια θεάσεις στις πρώτες πέντε ημέρες και αναδείχθηκε στο Νο1 πρόγραμμα παγκοσμίως, όπως επιβεβαίωσε η πλατφόρμα στον επίσημο λογαριασμό της στο X. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πρεμιέρα αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix και την τρίτη μεγαλύτερη συνολικά, πίσω μόνο από τον δεύτερο και τρίτο κύκλο του Squid Game.

Η επιτυχία του νέου κύκλου ξεπέρασε με διαφορά τις επιδόσεις του Stranger Things 4. Το 2022, όταν το Netflix μετρούσε ακόμη ώρες θέασης, η σεζόν είχε φτάσει τις 287 εκατ. ώρες στο πρώτο τριήμερο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε 22 εκατ. θεάσεις.
Σε σύγκριση με τις 59,6 εκατ. θεάσεις της πέμπτης σεζόν, η αύξηση φτάνει το 171%.

Το Netflix έχει διαθέσει μέχρι στιγμής τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της νέας σεζόν. Τρία ακόμη επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου, διατηρώντας τη σειρά στην κορυφή των charts μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις – Η μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία του Netflix για αγγλόφωνη σειρά
Η πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου έφερε όλες τις προηγούμενες σεζόν ξανά στο Top 10 του Netflix για την περίοδο 24–30 Νοεμβρίου.

Οι θέσεις και τα στοιχεία θεάσεων:
1η σεζόν – Νο3 με 8,9 εκατ. θεάσεις
4η σεζόν – Νο5 με 6,1 εκατ.
2η σεζόν – Νο6 με 5,6 εκατ.
3η σεζόν – Νο8 με 4,6 εκατ.

Ο πέμπτος κύκλος παραμένει στο Νο1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:07 Βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι προκάλεσε black out στα βόρεια προάστια – Προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 3 του Μετρό
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Σιωπή των Ξυπόλητων
18:52 Μπαρτζώκας: Κούρασε η μεταγραφολογία» – Τι δήλωσε για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός
18:44 Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
18:36 Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
18:28 Πατρών-Πύργου: Παραδίδεται αύριο ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του – Οι τιμές των διοδίων
18:20 Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
18:12 Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν
18:04 Πάτρα: «Εμπόλεμη ζώνη» η Κανάρη – Αγωνία περίοικων και καταστηματαρχών για τα έργα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχώρησε ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:48 Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β’
17:40 Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
17:31 Ψυχικό – Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής
17:22 Πόσο εξαρτώνται οι Ελληνικές ομάδες από τις χορηγίες Στοιχηματικών: Θετικά και Αρνητικά
17:16 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
17:04 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: «Πρώτος στόχος οι 200.000 επισκέπτες»
16:58 Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go
16:50 Υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Νέα αναβολή στη δίκη και έρευνα για απειλές κατά του δικηγόρου της
16:42 Με ορεξάτο Γιαζίτσι κέρδισε στη Σύρο ο Ολυμπιακός
16:36 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στη Θεσσαλονίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ