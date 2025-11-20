Στρασβούργο: Η “πρωτεύουσα” των Χριστουγέννων

Στρασβούργο: Η "πρωτεύουσα" των Χριστουγέννων
Επειδή έχουμε μπει πλέον σε χριστουγεννιάτικο mood, η σημερινή μας επιλογή αφορά μια πόλη που για πολλούς θεωρείται η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων.
Ο λόγος για το Στρασβούργο που βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία.
Η γραφική πόλη που βρίσκεται σχεδόν πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία είναι το σημείο όπου στήθηκε η πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά στην Ευρώπη, τα Χριστούγεννα του 1570. Η αγορά στην καρδιά του ιστορικού κέντρου έχει την ονομασία Christkindelsmärik και εκτείνεται σε κάποια από τα πιο δημοφιλή σημεία της παλιάς πόλης, δίπλα στον Καθεδρικό ναό του Στρασβούργου και την πλατεία Kléber. Ο τεράστιος αριθμός επισκεπτών που φτάνουν κάθε χρόνο εκεί, με σκοπό να ζήσουν στο έπακρο τις ημέρες των γιορτών, έχει χαρίσει στην πόλη τον τίτλο της «πρωτεύουσας των Χριστουγέννων». Εκεί, κάτω από τους στολισμούς και το εκτυφλωτικό φως της επιγραφής, παρέες ποζάρουν με τα πιο φωτεινά τους χαμόγελα, ζευγάρια φιλιούνται και οι ντόπιοι δίνουν ραντεβού πριν ξεκινήσουν την καθιερωμένη βόλτα τους σε μία από τις πιο γνωστές χριστουγεννιάτικες αγορές στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή το Στρασβούργο είναι μία αφάνταστα ρομαντική πόλη με έναν δικό της χαρακτήρα. Αν και μοιάζει σε δεκάδες σημεία με μία παραδοσιακή, μεσαιωνική πόλη της κεντρικής Ευρώπης, ο αλσατικός αέρας τής προσδίδει μία μοναδική ταυτότητα, που γίνεται ακόμα πιο ειδυλλιακή χάρη στον όμορφο ποταμό Ιll, που τη διατρέχει. Στις όχθες του η ιστορική συνοικία Petite France, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco από το 1988 και ένα από τα πιο γραφικά μέρη που μπορείτε να εξερευνήσετε στη Γαλλία.

H χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου είναι τόσο μεγάλη που μοιάζει να καλύπτει ολόκληρη την παλιά πόλη. Με περισσότερους από 300 πάγκους πλημμυρισμένους με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα καλούδια, pretzel και καραμελωμένα μήλα, παιχνίδια και διακοσμητικά, παραδοσιακά φαγητά και τοπικές μπύρες, ζεστό κρασί και στολίδια, η Christkindelsmärik είναι για πολλούς η τελειότερη χριστουγεννιάτικη αγορά.

H κεντρική πλατεία του Στρασβούργου, η Place Kléber, αποτελεί ταυτόχρονα το σημείο, όπου χτυπά η εμπορική καρδιά της πόλης με εκατοντάδες καταστήματα και επιχειρήσεις να βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα σε απόσταση μερικών μέτρων.

