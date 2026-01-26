Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής

Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα – αυξημένο κόστος παραγωγής, πίεση των διεθνών αγορών, δημογραφική συρρίκνωση της υπαίθρου και έλλειψη εργατικού δυναμικού – η ανάγκη για οργανωμένες και θεσμικά κατοχυρωμένες πρωτοβουλίες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την πιστοποίηση του «Αχαϊκού Ελαιολάδου» ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), η οποία δεν αποτελεί απλώς μια δράση προβολής, αλλά ένα εργαλείο ουσιαστικής αναδιάρθρωσης της τοπικής αγροδιατροφικής οικονομίας.

Το ελαιόλαδο είναι διαχρονικά βασικός πυλώνας της αγροτικής παραγωγής της Αχαΐας, άρρηκτα συνδεδεμένος με το έδαφος, το μικροκλίμα και την ιστορία της περιοχής. Παρά τα ποιοτικά και οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, διακινείται σε μεγάλο βαθμό ως χύδην προϊόν, χωρίς πιστοποιημένη ταυτότητα και χωρίς να αποδίδει την πραγματική του αξία στους παραγωγούς και στην τοπική οικονομία.

Το μοντέλο της χύδην διάθεσης, αν και εξασφάλισε ρευστότητα στο παρελθόν, σήμερα έχει φτάσει στα όριά του. Το ίδιο ελαιόλαδο που πωλείται χύδην σε τιμές 3,50–4,50 €/κιλό, όταν τυποποιηθεί, πιστοποιηθεί και αποκτήσει γεωγραφική ταυτότητα μπορεί να φτάσει στη λιανική αγορά τα 8–12 €/λίτρο, και ακόμη υψηλότερα σε εξειδικευμένες αγορές του εξωτερικού. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη σημασία της προστιθέμενης αξίας.

Η ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο» λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας της ονομασίας, διασφάλισης ποιότητας, ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και πρόσβασης σε οργανωμένες αγορές. Για τους παραγωγούς σημαίνει σταθερότερες τιμές και συλλογικό brand, ενώ για την τοπική οικονομία σημαίνει ενίσχυση της μεταποίησης, της τυποποίησης, της απασχόλησης και της εξωστρέφειας.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας είναι η συμμετοχή ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας: κατ’ επάγγελμα αγρότες, ελαιοτριβεία, τυποποιητές, μονάδες συσκευασίας και εμπορικές επιχειρήσεις, μέσα από μια οργανωμένη σύμπραξη ειδικού σκοπού. Το Επιμελητήριο Αχαΐας αναλαμβάνει ρόλο, καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα συνεργασίας και εντάσσοντας τον πρωτογενή τομέα στον πυρήνα της επιχειρηματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής του τόπου.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά την κατάρτιση του φακέλου ΠΓΕ, αντιμετωπίζοντας την πιστοποίηση ως επένδυση με πολλαπλασιαστικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Η διαδικασία υλοποιείται με επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου, ενώ το εγχείρημα έχει σαφές κοινωνικό αποτύπωμα: ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, στήριξη της υπαίθρου και δημιουργία κινήτρων για την επιστροφή νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα με σύγχρονους όρους.

Σήμερα, η πρωτοβουλία βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της καταγραφής ενδιαφερόμενων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και γεωγραφική αντιπροσώπευση από όλη την Αχαΐα. Με τη συμμετοχή όλων, το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο» μπορεί να εξελιχθεί σε ένα συλλογικό αναπτυξιακό εγχείρημα με ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα για τον τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ώστε να διασφαλιστεί η πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική τεκμηρίωση του φακέλου ΠΓΕ.

