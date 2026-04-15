Στρατιωτικός ιερέας σε μεζεδοπωλείο τραγουδά το «απορώ με την καρδιά μου»! ΒΙΝΤΕΟ

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει στα social media με την εικόνα του, γκριζαρισμένα μαλλιά, φράντζα και καλοσχηματισμένο μούσι, ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας, που είναι ο νέος στρατιωτικός ιερέας της Φρουράς Καλαμάτας.

Μάλιστα η πρώτη εικόνα στο διαδίκτυο ήρθε μέσα από τη δημοσιοποίηση της επίσκεψής του στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, όπως έγινε γνωστό από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, όπου εμφανίζεται δίπλα στον Ποιμενάρχη, αρκετοί χρήστες στάθηκαν κυρίως στην έντονη φυσιογνωμία του νέου στρατιωτικού ιερέα.

Κατά τη συνάντηση, ο π. Σοφρώνιος ζήτησε την ευχή και την ευλογία του Ποιμενάρχη της Μεσσηνιακής Εκκλησίας ενόψει των νέων καθηκόντων που αναλαμβάνει στις Ένοπλες Δυνάμεις της περιοχής. Από την πλευρά του, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε τη σημασία της πνευματικής στήριξης τόσο των στρατευμένων όσο και των στελεχών, ευχόμενος στον νέο στρατιωτικό ιερέα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του. Ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος κατάγεται από την Τριφυλία και στο παρελθόν υπηρέτησε ως κληρικός στη Μητρόπολη Μάνης. Πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα στρατιωτικού ιερέα στη Φρουρά Καλαμάτας, με βασική αποστολή την πνευματική στήριξη των στελεχών και των στρατευμένων της περιοχής, έχοντας λάβει την ευχή του Μητροπολίτη για το νέο του έργο.

Η εμφάνιση του σε μεζεδοπωλείο

Ωστόσο, ένα δεύτερο στιγμιότυπο που έρχεται τώρα στη δημοσιότητα αλλάζει το «κάδρο» και δίνει μια πιο απρόσμενη διάσταση στην εικόνα του αρχιμανδρίτη Σωφρόνιου. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο αρχιμανδρίτης εμφανίζεται σε μεζεδοπωλείο, ντυμένος με τα ράσα, να τραγουδά τραγούδι του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, με την παρέα να τον συνοδεύει και να τον αποθεώνει.

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο εικόνες, από το επίσημο περιβάλλον της Μητρόπολης σε μια χαλαρή στιγμή με τραγούδι και παρέα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα σχολίων. Κάποιοι είδαν μια ανθρώπινη, αυθόρμητη πλευρά ενός κληρικού, άλλοι αντιμετώπισαν την εικόνα με χιούμορ, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι και το πιο συνηθισμένο» θέαμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας φαίνεται πως κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να απασχολήσει τα social media για περισσότερους από έναν λόγους. Και ίσως αυτός ο συνδυασμός , το αυστηρό παρουσιαστικό και πιο λαϊκή και η εξωστρεφής πλευρά είναι τελικά που τον κάνει να ξεχωρίζει.

