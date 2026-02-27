Σβόλης: Το «δίκιο του εργάτη» και η πολιτική κυβίστηση του Δήμου Πατρέων

Ο απόλυτος ορισμός της πολιτικής κυβίστησης (κατά την κοινή καθομιλουμένη, «κωλοτούμπα») συναντάται, για μία ακόμη φορά, στην άσκηση διοίκησης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων, αναφέρεται σε ανακοίνωση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το διπλό προσωπείο της Δημοτικής Αρχής αναδεικνύεται από τη διαφορετική στάση με την οποία αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων.

Σε ορισμένες –ελάχιστες– περιπτώσεις υποστηρίζει τα αιτήματά τους, ενώ σε άλλες τους αφήνει απροστάτευτους στο δικαίωμα της διεκδίκησης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Μάλιστα, υπενθυμίζουμε ότι αρνήθηκε ακόμη και να καταδικάσει τον ξυλοδαρμό εργαζομένων στον χώρο πέριξ του Δημαρχείου, όταν οι συγκεκριμένοι προσπαθούσαν να αξιώσουν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων τους.

Καθ΄ομολογία της Δημοτικής Αρχής κάποιοι εργαζόμενοι είναι χρήσιμοι και κάποιοι άλλοι αχρείαστοι.

Το «δίκιο του εργάτη» τελικά παραμένει σύνθημα για λίγους και εκλεκτούς, αποδεικνύοντας πως το σκληρό πρόσωπο των νοσταλγών του σταλινισμού επισκιάζει και συνοδεύει κάθε πολιτική συμπεριφορά και κάθε σκεπτικό του σημερινού Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης

Η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις και σκοπιμότητες, δεν μπορεί να αποτελεί επικοινωνιακό εργαλείο αλλά ουσιαστική και αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή.

Η παράταξή μας «Πάτρα Ενωμένη» κρατά σταθερή θέση υπέρ της δυνατότητας κάθε εργαζόμενου να ασκεί τα ένδικα μέσα που η νομοθεσία ορίζει. Τα παραδεκτό και το βάσιμο κάθε υπόθεσης κρίνεται από τον φυσικό Δικαστή και όχι σύμφωνα με τις πολιτικές ιδεολογίες!!!»

