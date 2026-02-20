Συγχαρητήρια της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης στην Πάτρα

Την επιτυχή εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες κατά στοιχηματικών εταιρειών χαιρετίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Η υπόθεση αφορά 43 άτομα και παράνομο όφελος άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

20 Φεβ. 2026 12:58
Pelop News

Τα δημόσια συγχαρητήριά της προς τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, και ειδικότερα προς το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες εις βάρος στοιχηματικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά τη δράση 43 ατόμων και παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η Ένωση κάνει λόγο για μια σύνθετη και απαιτητική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας — όπως σημειώνεται — τη μεθοδικότητα και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τέτοιες επιχειρησιακές επιτυχίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας στην τοπική κοινωνία και επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στην Πάτρα σε ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος.

Η Ένωση δηλώνει ότι στέκεται διαρκώς στο πλευρό των μελών της, στηρίζοντας την καθημερινή τους προσπάθεια και τον επαγγελματισμό τους, επισημαίνοντας πως ανάλογες επιτυχίες τιμούν το Σώμα και αποτελούν θετικό παράδειγμα για το σύνολο των υπηρετούντων.

