Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται σε απεργία πείνας, διεκδικώντας το δικαίωμα να προχωρήσει στην εκταφή του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

24 Σεπ. 2025 15:35
Pelop News

Συγκέντρωση αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας, υπέρ του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Ο Ρούτσι βρίσκεται σε απεργία πείνας, διεκδικώντας το δικαίωμα να προχωρήσει στην εκταφή του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό του εντείνεται, με πολίτες, συλλογικότητες και φορείς να δηλώνουν τη στήριξή τους στον αγώνα του. Παράλληλα, συγκεντρώσεις αλληλεγγύης έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, δείχνοντας ότι η υπόθεση αγγίζει το πανελλήνιο.

