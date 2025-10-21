Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων και κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενάντια στην κυβερνητική τροπολογία που αφορά το καθεστώς φύλαξης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι έχουν τοποθετηθεί μπροστά από το μνημείο, κρατώντας πλακάτ και κεριά, ζητώντας την απόσυρση της ρύθμισης που, όπως υποστηρίζουν, «αλλοιώνει τον συμβολισμό του χώρου».

Pολίτες άναψαν κεριά στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, τοποθετώντας τα δίπλα στα ονόματά τους.

Η διαμαρτυρία διεξάγεται ειρηνικά, με διακριτική παρουσία της αστυνομίας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ δεν έχουν αναφερθεί εντάσεις ή επεισόδια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



