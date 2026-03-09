Συγκινεί η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη για τις τελευταίες του ημέρες

Για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη μίλησε η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 82 ετών.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ασπασία Κράλλη αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στη σχέση ζωής που είχε με τον ηθοποιό, αλλά και στις δύσκολες τελευταίες εβδομάδες που πέρασε στο νοσοκομείο.

«Ήταν ο φίλος μου, ο Χρήστος μου»

Η ίδια περιέγραψε τον Χρήστο Βαλαβανίδη ως έναν άνθρωπο σπάνιο, γενναιόδωρο και ουσιαστικό σύντροφο, σημειώνοντας ότι ήταν μαζί επί 54 χρόνια, από τα χρόνια της δραματικής σχολής.

Όπως είπε, ο ηθοποιός υπήρξε για εκείνη όχι μόνο σύζυγος αλλά και φίλος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη βαθιά προσωπική διάσταση της απώλειας, τονίζοντας πως, παρά τα μηνύματα αγάπης και τα δημόσια αφιερώματα, η δική της καθημερινότητα πλέον είναι γεμάτη απουσία.

«Δεν έγινε ποτέ αυλικός κανενός»

Η Ασπασία Κράλλη μίλησε και για τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής του Χρήστου Βαλαβανίδη, λέγοντας πως ποτέ δεν προσπάθησε να προχωρήσει μέσα από εξαρτήσεις ή δημόσιες σχέσεις, αλλά πορεύτηκε αποκλειστικά με το ταλέντο και την αξία του.

Όπως ανέφερε, δεν ζήτησε ποτέ ο ίδιος δουλειά, ούτε λειτούργησε με τρόπο που να αλλοιώνει την προσωπικότητά του για να κερδίσει ρόλους ή αναγνώριση. Αντίθετα, όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που δεχόταν προτάσεις και παρέμεινε μέχρι τέλους πιστός στον εαυτό του.

Οι δύσκολες τελευταίες ημέρες

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν όταν αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες της νοσηλείας του. Όπως αποκάλυψε, ο Χρήστος Βαλαβανίδης έμεινε στο νοσοκομείο για 55 ημέρες και έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η ίδια σημείωσε πως αυτό που τη βαραίνει περισσότερο είναι ότι, όπως είπε, βασανίστηκε πολύ χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή, όπως τόνισε, είναι και η σκέψη που τη συνοδεύει περισσότερο τώρα, μαζί με την κόρη τους.

