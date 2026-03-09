Συγκινεί η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη για τις τελευταίες του ημέρες

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης μίλησε η Ασπασία Κράλλη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη, αναφερόμενη τόσο στη μακρόχρονη κοινή τους πορεία όσο και στις δύσκολες τελευταίες εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Συγκινεί η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη για τις τελευταίες του ημέρες
09 Μαρ. 2026 12:57
Pelop News

Για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη μίλησε η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 82 ετών.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ασπασία Κράλλη αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στη σχέση ζωής που είχε με τον ηθοποιό, αλλά και στις δύσκολες τελευταίες εβδομάδες που πέρασε στο νοσοκομείο.

«Ήταν ο φίλος μου, ο Χρήστος μου»

Η ίδια περιέγραψε τον Χρήστο Βαλαβανίδη ως έναν άνθρωπο σπάνιο, γενναιόδωρο και ουσιαστικό σύντροφο, σημειώνοντας ότι ήταν μαζί επί 54 χρόνια, από τα χρόνια της δραματικής σχολής.

Όπως είπε, ο ηθοποιός υπήρξε για εκείνη όχι μόνο σύζυγος αλλά και φίλος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη βαθιά προσωπική διάσταση της απώλειας, τονίζοντας πως, παρά τα μηνύματα αγάπης και τα δημόσια αφιερώματα, η δική της καθημερινότητα πλέον είναι γεμάτη απουσία.

«Δεν έγινε ποτέ αυλικός κανενός»

Η Ασπασία Κράλλη μίλησε και για τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής του Χρήστου Βαλαβανίδη, λέγοντας πως ποτέ δεν προσπάθησε να προχωρήσει μέσα από εξαρτήσεις ή δημόσιες σχέσεις, αλλά πορεύτηκε αποκλειστικά με το ταλέντο και την αξία του.

Όπως ανέφερε, δεν ζήτησε ποτέ ο ίδιος δουλειά, ούτε λειτούργησε με τρόπο που να αλλοιώνει την προσωπικότητά του για να κερδίσει ρόλους ή αναγνώριση. Αντίθετα, όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που δεχόταν προτάσεις και παρέμεινε μέχρι τέλους πιστός στον εαυτό του.

Οι δύσκολες τελευταίες ημέρες

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν όταν αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες της νοσηλείας του. Όπως αποκάλυψε, ο Χρήστος Βαλαβανίδης έμεινε στο νοσοκομείο για 55 ημέρες και έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η ίδια σημείωσε πως αυτό που τη βαραίνει περισσότερο είναι ότι, όπως είπε, βασανίστηκε πολύ χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή, όπως τόνισε, είναι και η σκέψη που τη συνοδεύει περισσότερο τώρα, μαζί με την κόρη τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 «Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν»! Το μήνυμα Τραμπ στην Αυστραλία
17:24 Δύο «τελικοί» παραμονής για τον ΝΟΠ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ