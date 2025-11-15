Συγκίνηση και μαύρα μπαλόνια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της πλημμύρας στη Μάνδρα

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε μια τελετή φορτισμένη συναισθηματικά, όπου κυριάρχησαν η σιωπή, η οδύνη και η συλλογική ανάγκη για δικαίωση, ενώ ο ουρανός γέμισε με μαύρα μπαλόνια για τα θύματα

15 Νοέ. 2025 15:01
Pelop News

Συμπληρώνονται σήμερα Σάββατο (15.11.25) 8 χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα που σημάδεψε ανεξίτηλα τη Μάνδρα και ολόκληρη τη Δυτική Αττική και οι οικογένειες των θυμάτων, οι δημότες και οι τοπικοί φορές συγκεντρώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 25 ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Με βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της επιτύμβιας στήλης που φέρει χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων της πλημμύρας στη Μάνδρα.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έκαναν ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων, Αναστάσιος Μπερέτας.

Τη στιγμή συνόδευσε μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Βλάχου, αποδίδοντας το συγκινητικό έργο «Ο Θάνατος του Όσε» από τη σουίτα «Πιρ Γκιντ» του Έντβαρντ Γκριγκ.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε μια τελετή φορτισμένη συναισθηματικά, όπου κυριάρχησαν η σιωπή, η οδύνη και η συλλογική ανάγκη για δικαίωση, ενώ ο ουρανός γέμισε με μαύρα μπαλόνια για τα θύματα.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη.

