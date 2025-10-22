Συγκλονίζει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στη ψυχή μου»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση

22 Οκτ. 2025 8:13
Συγκίνηση προκαλεί η δημόσια αντίδραση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στην είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21.10.2025). Η γνωστή ερμηνεύτρια, που είχε στενή φιλική σχέση και είχε συνεργαστεί μαζί του σε σημαντικές παραστάσεις, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η κ. Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε ότι πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση μόλις έφτασε στον Καναδά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στο μήνυμά της, θυμήθηκε κομβικές στιγμές της κοινής τους πορείας: από τις παραστάσεις στη Πλάκα και τη «Ρεζέρβα», μέχρι το «Μυστικό τοπίο» στο Μέγαρο Μουσικής και την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

«Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά… Απίστευτο…», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφέροντας: «Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στη ψυχή μου».

Η τραγουδίστρια υπογραμμίζει την τόλμη του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς ήταν ο μόνος, όπως σημείωσε, από τον καλλιτεχνικό χώρο που πήρε δημόσια θέση και την ευχαρίστησε για τη συναυλία του φορτηγού εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό της στον «Διονύση μου αγαπημένε… Νιόνιο μου», η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τόνισε την τεράστια παρακαταθήκη που άφησε ο καλλιτέχνης και εξέφρασε τη θλίψη της που δεν θα καταφέρει να τον αποχαιρετήσει.
22/10/2025
