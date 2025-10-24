Συγκλονίζει η μαρτυρία για τη γυναίκα στο Κορωπί: «Το παιδί ήταν πάντα τρομαγμένο, κάτι ήθελε να πει»

Σοκ προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου. Μια 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον 50χρονο σύντροφό της, μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ζευγάρι είχε έντονο καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνδρας άρχισε να τη χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι με μπουνιές, μέχρι που η γυναίκα έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα.

Κορωπί: Πως επιχείρησε να παραπλανήσει την Αστυνομία ο κακοποιητής σύζυγος

Ο 50χρονος, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του, κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, προσποιούμενος ότι βρήκε τη σύντροφό του «τραυματισμένη στο σπίτι». Όμως η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, όταν ο 4χρονος γιος του ζευγαριού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η γυναίκα υπέφερε για χρόνια από την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου της. Ο 50χρονος είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία, ενώ μόλις τρεις ημέρες πριν τον ξυλοδαρμό είχε κλειδώσει τη γυναίκα και το παιδί έξω από το σπίτι, εξυβρίζοντάς τους.

«Ήθελε κάτι να πει, αλλά δεν πρόλαβε»

Μια γειτόνισσα του ζευγαριού περιγράφει στο protothema.gr μια γυναίκα σιωπηλή, φοβισμένη, που προσπαθούσε να κρύψει τον φόβο της: «Την είδα που είχε κλειστεί απ’ έξω από το σπίτι με το παιδάκι. Κοιτούσε προς εμένα αλλά ντρεπόταν να μου μιλήσει. Μου είπε ότι πάει το παιδί σε μια φίλη της. Ήταν πολύ στεναχωρημένη. Ήθελε κάτι να μου πει, αλλά δεν πρόλαβε».

Η ίδια περιγράφει και το μεγαλύτερο παιδί ως «πάντα τρομαγμένο», λέγοντας ότι η μητέρα του προσπαθούσε να το προστατεύσει, κρύβοντας την πραγματικότητα.

Η 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, ενώ ο 50χρονος έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζει τη χώρα, θέτοντας ξανά επιτακτικά το ζήτημα της πρόληψης, προστασίας και άμεσης παρέμβασης από τις αρχές.

