Κορωπί: Πως επιχείρησε να παραπλανήσει την Αστυνομία ο κακοποιητής σύζυγος

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγο και πατέρα των δυο ανήλικων παιδιών της έπεσε 40χρονη στο Κορωπί, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23/10/2025στο σπίτι του ζευγαριού και μάλιστα μπροστά στα δύο παιδιά τους ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Πληροφορίες θέλουν ο 4χρονος γιος του ζυγαριού να αποκάλυψε σε αστυνομικό τι είχε συμβεί. Οταν ένστολος προσέγγισε το παιδί, το αγοράκι φέρεται να του είπε: «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η 40χρονη υπήκοος Λιθουανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

