Κορωπί: Πως επιχείρησε να παραπλανήσει την Αστυνομία ο κακοποιητής σύζυγος
Διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στο Κορωπί.
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγο και πατέρα των δυο ανήλικων παιδιών της έπεσε 40χρονη στο Κορωπί, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23/10/2025στο σπίτι του ζευγαριού και μάλιστα μπροστά στα δύο παιδιά τους ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.
Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Πληροφορίες θέλουν ο 4χρονος γιος του ζυγαριού να αποκάλυψε σε αστυνομικό τι είχε συμβεί. Οταν ένστολος προσέγγισε το παιδί, το αγοράκι φέρεται να του είπε: «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».
Η 40χρονη υπήκοος Λιθουανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
