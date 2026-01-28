Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»

«Σε γνώρισα πριν περίπου έξι χρόνια χαρούμενο αισιόδοξο για το μέλλον σου όταν ήρθες στην εταιρεία και αποφάσισες να κάνεις πρακτική άσκηση στο πρώτο σου τεχνικό πτυχίο»

Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
28 Ιαν. 2026 22:36
Pelop News

Δυστυχώς ο ξαφνικός χαμός του Δημήτρη Μαρωνίτη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας που γράφτηκε χθες το μεσημέρι (27/1/2026) έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας με απολογισμό επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, βύθισε στο πένθος οικογένεια, φίλους και συγγενείς.

Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία

Ο Δημήτρης, γεμάτος ζωή και όνειρα έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ανθρώπους να τον θυμούνται. Η ανάρτηση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο κ. Γιάννης είναι μια ανθρώπινη μαρτυρία μνήμης, αγάπης και οδύνης από τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στον Δημήτρη, τα τελευταία έξι χρόνια, ως δεύτερος πατέρας και δάσκαλος.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Σε γνώρισα πριν περίπου έξι χρόνια χαρούμενο αισιόδοξο για το μέλλον σου όταν ήρθες στην εταιρεία και αποφάσισες να κάνεις πρακτική άσκηση στο πρώτο σου τεχνικό πτυχίο. Η εργατικότητα, η εντιμότητα, η πραότητα του χαρακτήρα σου, μοναδική η θέληση για μάθηση εκπληκτική, από την πρώτη στιγμή νιώσαμε ότι εγώ απέκτησα ένα νέο δεύτερο γιο και εσύ έναν δεύτερο πατέρα, εσύ ένα δάσκαλο και εγώ ένα μαθητή. Εξάλλου εσύ έτσι με έλεγες τις περισσότερες φορές, δάσκαλε πες εκείνο ή το άλλο τεχνικό θέμα.

Συζητούσαμε πριν λίγες μέρες για την πρακτική του δεύτερου πτυχίου σου και μετά να αναλάβεις το τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες την αγαπημένη ομάδα ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια και σε συμβούλευα να αποφεύγεις τις φασαρίες και να προσέχεις, τις περισσότερες φορές με άκουγες με σεβασμό.

Η αγάπη σου για την τέχνη, την εργασία σου, την επιστήμη και το μέλλον σου πολύ μεγάλη, όμως η αγάπη σου για την αγαπημένη ομάδα ΠΑΟΚ πολύ μεγαλύτερη. Όταν τη Δευτέρα είμαστε μαζί, μου ανακοίνωσες ότι θα πας με τα φιλαράκια σου στην Γαλλία για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθεια να σε αποτρέψω όμως με καθησύχασες ότι θα πάτε με βαν όλοι η παρέα μέσω Ιταλίας (πώς προέκυψε Ρουμανία) δεν ξέρω, εξάλλου μου είπες μην στεναχωριέσαι το ίδιο ταξίδι κάναμε στην Γαλλία πριν λίγο καιρό!

Όμως η κακιά ώρα, η μοίρα και ίσως ένα λάθος δευτερολέπτου. Έφυγες για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή. Δημήτρη ο πόνος η στεναχώρια η θλίψη μας πολύ μεγάλη, τα δάκρυα μας περισσεύουν, πόσο μάλλον τής αγαπημένης μανούλας που σε είχε μοναχογιό και μονάκριβο καθώς και η αγαπημένη σου Ελπίδα που συζητούσαμε ότι πολύ σύντομα θα πας στους οικείους της να την ζητήσεις και που ψάχναμε σπίτι (εξού και φωτογραφία) να μείνετε μαζί.

Δημήτρη η πραότητα του χαρακτήρος η αγάπη σου για γύρω σου το φωτεινό σου χαμόγελο θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας και στην σκέψη μας

Καλό σου ταξίδι (παιδί μου)

Ο δεύτερος πατέρας σου και δάσκαλος σου

Γιάννης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
22:36 Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
22:27 Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
22:20 Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ
22:11 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ
22:01 Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
21:50 Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς
21:40 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:31 Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
21:20 «Βιολάντα»: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο, τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ, «μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
21:09 Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
21:03 Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών
20:52 Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα
20:41 «Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων
20:30 Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
20:21 Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα
20:16 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
20:11 Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ