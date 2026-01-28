Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία

Βρισκόντουσαν στη δεξιά πλευρά του βαν, δηλαδή από τον συνοδηγό και πίσω

Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
28 Ιαν. 2026 22:01
Pelop News

Παιχνίδια της τύχης και της μοίρας. Σύμφωνα με πηγές από τη ρουμανική αστυνομία, οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, εξαιτίας της θέσης που κάθονταν στο βαν, τη στιγμή του σοκαριστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Και οι τρεις από τους επιζώντες βρισκόντουσαν στη δεξιά πλευρά του βαν, δηλαδή από τον συνοδηγό και πίσω. Οι νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο νοσοκομείο θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αύριο πρωί (29/01/26) και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο βαν καθόντουσαν στο μπροστινό κάθισμα δίπλα στον οδηγό, άλλοι δύο επιβάτες. Στην επόμενη σειρά, ήταν τέσσερα άτομα, σε τρεις θέσεις και στην τελευταία σειρά υπήρχαν άλλοι τρεις επιβάτες.

Το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους τραυματίες οπαδούς θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία το πρωί της Πέμπτης (29/01/26).

