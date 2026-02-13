Συγκλονίζει ο Νίκολα Τόπιτς, νίκησε τον καρκίνο, έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ

Μπορεί οι Θάντερ να ηττήθηκαν από τους Μπακς με 110-93, αλλά το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα με τον Νίκολα Τόπιτς να τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο Σέρβος έδωσε μία από τις μεγαλύτερες μάχες της ζωής του, καθώς διαγνώσθηκε με καρκίνο των όρχεων. Ωστόσο, ο 20χρονος ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο των θεραπειών του, βγαίνοντας νικητής από αυτή τη μάχη, καταφέρνοντας να επιστρέψει στο παρκέ μετά από τέσσερις μήνες αποχής και να κάνει το ντεμπούτο του στο NBA με την πρώτη ομάδα των Θάντερ.

Μία αρκετά συγκινητική στιγμή, με τον Τόπιτς να αποθεώνεται από όλο τον κόσμο κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Nikola Topic makes his OKC debut after being diagnosed with cancer in October 2025 ❤️ pic.twitter.com/2PGxviPaU5 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 13, 2026

