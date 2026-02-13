Συγκλονίζει ο Νίκολα Τόπιτς, νίκησε τον καρκίνο, έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ

Ο Σέρβος άσος των Θάντερ έδωσε μία από τις μεγαλύτερες μάχες της ζωής του και βγήκε νικητής!

Συγκλονίζει ο Νίκολα Τόπιτς, νίκησε τον καρκίνο, έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ
13 Φεβ. 2026 21:00
Pelop News

Μπορεί οι Θάντερ να ηττήθηκαν από τους Μπακς με 110-93, αλλά το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα με τον Νίκολα Τόπιτς να τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο Σέρβος έδωσε μία από τις μεγαλύτερες μάχες της ζωής του, καθώς διαγνώσθηκε με καρκίνο των όρχεων. Ωστόσο, ο 20χρονος ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο των θεραπειών του, βγαίνοντας νικητής από αυτή τη μάχη, καταφέρνοντας να επιστρέψει στο παρκέ μετά από τέσσερις μήνες αποχής και να κάνει το ντεμπούτο του στο NBA με την πρώτη ομάδα των Θάντερ.

Μία αρκετά συγκινητική στιγμή, με τον Τόπιτς να αποθεώνεται από όλο τον κόσμο κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Τι συμβαίνει και ο σκύλος σας ζητάει συνεχώς χάδια; Τι είναι αυτό που προσπαθεί να σας πει
23:35 Ο Μπόλντγουιν ξέρανε τους «πράσινους» με buzzer beater
23:21 Η προειδοποίηση των επιστημόνων για έναν κρυφό κόσμο που «κοιμάται» βαθιά κάτω από τη Γη
23:11 Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός
23:01 Πρώην του Απόλλωνα και του Άρη θα συνεχίσει στη Γερμανία
22:51 «Νευρίασα με το κόψιμο της Ελένης Τσολάκη. Η Κατερίνα Καραβάτου είναι μια ιδιαίτερη παρουσιάστρια», ατάκες που θα συζητηθούν από τη Μαρία Ηλιάκη
22:51 Η Κάντζαρη πήρε το πρώτο μετάλλιο στην τεχνική κολύμβηση για τη ΝΕΠ
22:48 Δήμος Καλαβρύτων: Απόφαση για προσφυγή σ’ ένδικα μέσα για τον Οδοντωτό
22:40 Το απόλυτο χάος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Σκέιτερ τσάκισε κάμεραμαν και έχασε το βάθρο, βίντεο
22:31 Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία του ύπνου για μία υγιή καρδιά
22:21 Περίεργος καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρήσει τις υψηλές τιμές
22:11 Το τζάμπα πάρκινγκ σε σούπερ μάρκετ τελειώνει! Πλέον θεσπίζεται επιβάρυνση στάθμευσης ακόμη και για πελάτες
22:00 Γιατί οι γάτες θέλουν να κάθονται σε παράθυρα με ήλιο;
21:51 Βαριά ποινή και σε πολυετή κάθειρξη καταδικάστηκαν δύο τζιχαντιστές, που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ
21:41 Ξυλοφόρτωσε τη σύντροφό του γιατί τον ξύπνησε και «έφαγε» 28 μήνες φυλακή! Η παθούσα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρικές γνωματεύσεις για χτυπήματα σε κεφάλι, δόντια, λεκάνη, θώρακα και πόδια!
21:31 Δώστε προσοχή: Πιπεράτο λαχανικό από την Ιαπωνία θωρακίζει τη μνήμη και νικά τη φλεγμονή
21:21 Χαμός στην Αίγυπτο με το «κορίτσι του λεωφορείου» που ανέβασε βίντεο σεξουαλικής παρενόχλησης
21:12 Πέθανε η θρυλική Μαρία Φράνκα Φερέρο, η χήρα του ιδρυτή της σοκολατοποιίας Nutella και των Ferrero Rocher
21:10 «Ήθελε να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει», ο γιατρός του Μαζωνάκη για την κατάστασή του
21:00 Συγκλονίζει ο Νίκολα Τόπιτς, νίκησε τον καρκίνο, έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ