Συγκροτήθηκε η ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Η Επιτροπή, υπό τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, θα αποτελείται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε5 Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Δημήτριο Ζαμπακόλα, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε, χθες, από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω του επείγοντος και των ειδικών συνθηκών πλήρους λειτουργίας της αεροναυτιλίας και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις εμπλεκομένων υπαλλήλων ή υπηρεσιών της ΥΠΑ, καθώς και να ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.

Κείμενο επτά σημείων για το… μέλλον έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα που εκδηλώθηκε χθες στα συστήματα αεροναυτιλίας της χώρας μας.

Το κείμενο αποτυπώνει τεχνικά την πρόοδο, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα ενός εκτεταμένου Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας. Περιλαμβάνει 364 δράσεις, χρονοδιάγραμμα έως το 2028 και συνεχή εποπτεία από ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και με πολλά… «θα».

Τα επτά σημεία σκιαγραφούν μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει τα συστήματα Data Link και το TopSky ATC One, την Πλοήγηση Βάσει Απόδοσης (PBN), τα ραντάρ Mode S και τον θεσμικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ. Πρόκειται αναμφίβολα για παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και οι οποίες τώρα επιχειρούν να καλύψουν χαμένο έδαφος, υπό την πίεση του χθεσινού, μπλακάουτ, αλλά και των παραβάσεων των προθεσμιών και δικαστικών εκκρεμοτήτων.

