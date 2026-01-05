Συγκροτήθηκε η ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών

Η Επιτροπή, υπό τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, θα αποτελείται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε5 Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Δημήτριο Ζαμπακόλα, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Συγκροτήθηκε η ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών
05 Ιαν. 2026 16:16
Pelop News

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Η Επιτροπή, υπό τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, θα αποτελείται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε5 Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Δημήτριο Ζαμπακόλα, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε, χθες, από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω του επείγοντος και των ειδικών συνθηκών πλήρους λειτουργίας της αεροναυτιλίας και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις εμπλεκομένων υπαλλήλων ή υπηρεσιών της ΥΠΑ, καθώς και να ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.

Κείμενο επτά σημείων για το… μέλλον έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα που εκδηλώθηκε χθες στα συστήματα αεροναυτιλίας της χώρας μας.

Το κείμενο αποτυπώνει τεχνικά την πρόοδο, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα ενός εκτεταμένου Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας. Περιλαμβάνει 364 δράσεις, χρονοδιάγραμμα έως το 2028 και συνεχή εποπτεία από ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και με πολλά… «θα».

Τα επτά σημεία σκιαγραφούν μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει τα συστήματα Data Link και το TopSky ATC One, την Πλοήγηση Βάσει Απόδοσης (PBN), τα ραντάρ Mode S και τον θεσμικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ. Πρόκειται αναμφίβολα για παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και οι οποίες τώρα επιχειρούν να καλύψουν χαμένο έδαφος, υπό την πίεση του χθεσινού, μπλακάουτ, αλλά και των παραβάσεων των προθεσμιών και δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
17:28 Η αμερικανική Αυτοκρατορία ξαναχτυπά
17:24 «Πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια στον Παναμά, φουσκάλες σε όλο της το σώμα», μαρτυρία από συνταξιδιώτισσα της συμβολαιογράφου από την Κεφαλονιά
17:20 Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δήμου ενόψει κακοκαιρίας
17:12 Πάτρα – Δέντρο των Ξωτικών: Τελετή Λήξης με Live Πετράκος και Καμβυσιδη 
17:10 Από 30 άτομα θα βάλουν στο γήπεδο Απόλλων και Κρόνος στο μεγάλο παιχνίδι, η ανακοίνωση της ΕΟΚ
17:04 Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
16:56 Ο Μαδούρο με τα… μάτια Πατρινών: «Το δέλεαρ είναι τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου»
16:48 Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα καθεστώτα Μεταποίησης και Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης
16:40 Μυστήριο με ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Πέθανε αιφνιδίως η σύζυγος – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος στο Παρίσι
16:32 Μαρινάκης για Μαδούρο: Τα κόμματα που συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με Ουκρανία και Κύπρο κάνουν κακό στα συμφέροντά μας
16:26 Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας
16:24 Στάρμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ: «Στέκομαι στο πλευρό της Γροιλανδίας»
16:16 Συγκροτήθηκε η ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών
16:08 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χρυσές λίρες άρπαξαν από 98χρονο προσποιούμενοι απαγωγή του γιου του
16:05 Επιστροφή στη δράση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:00 Αιγιάλεια: Μπορεί να ξυπνήσει το ρήγμα της Ελίκης; – Ο Γ. Παπαδόπουλος εξηγεί τα δεδομένα
15:51 Δυτική Ελλάδα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης
15:42 Πάτρα: Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών στις 6 Ιανουαρίου
15:34 Πάτρα: Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ