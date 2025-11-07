Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν

Το βράδυ της Πέμπτης έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του ΝΟΠ και συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση, όπου θυμίζουμε ότι πρόεδρος είναι ο Πέτρος Καθρέπτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Πέτρος Καθρέπτας

Αντιπρόεδρος: Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης

Γενικός Γραμματέας: Τάκης Καλοκαιρινός

Ταμίας: Γιώργος Σκεπαρνιάς

Αναπληρωτής Ταμίας Θανάσης Αναστασίου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Κώστας Παπουλίδης

Γενικός αρχηγός: Μάκης Γεωργαράς .

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



