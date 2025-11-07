Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
Το βράδυ της Πέμπτης έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του ΝΟΠ και συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση, όπου θυμίζουμε ότι πρόεδρος είναι ο Πέτρος Καθρέπτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Πέτρος Καθρέπτας
Αντιπρόεδρος: Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης
Γενικός Γραμματέας: Τάκης Καλοκαιρινός
Ταμίας: Γιώργος Σκεπαρνιάς
Αναπληρωτής Ταμίας Θανάσης Αναστασίου
Αναπληρωτής Γραμματέας: Κώστας Παπουλίδης
Γενικός αρχηγός: Μάκης Γεωργαράς .
