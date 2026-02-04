Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Σε κλίμα πολιτικής έντασης άρχισε η συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αφορμή το περιστατικό στη Χίο, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης να υπερασπίζεται τη στάση του Λιμενικού Σώματος και την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την επίσημη ανακοίνωση και να ζητά άμεση ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ο κ. Πλεύρης, εκφράζοντας τη θλίψη του για τους νεκρούς, έκανε λόγο για «μάχη ενάντια στους δολοφόνους παράνομους διακινητές ανθρώπων», αποδίδοντας ευθύνες στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Παράλληλα, συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικό Σώμα, σημειώνοντας ότι «φυλάνε τα σύνορα και σώζουν ανθρώπινες ζωές».

Όπως ανέφερε, στο συγκεκριμένο περιστατικό διασώθηκαν 24 άτομα, υποστηρίζοντας ότι οι διακινητές, οι οποίοι είχαν επιβιβάσει περίπου 40 ανθρώπους σε λέμβο οκτώ μέτρων, επιχείρησαν επικίνδυνους ελιγμούς όταν εντοπίστηκαν. «Γίνεται έρευνα, όμως επικαλούμαι και πιστεύω την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών για τους διακινητές.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι το περιστατικό απαιτεί πλήρη διερεύνηση και όχι απλώς αναφορά σε ανακοίνωση του Λιμενικού, ζητώντας ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Αντίστοιχο αίτημα διατύπωσε και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη ότι έσπευσε να αποδώσει συγχαρητήρια στο Λιμενικό πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι παραμένουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ο Κώστας Χήτας χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό συμβάν» και μίλησε για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.

Τέλος, η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά σημείωσε ότι πρόκειται για «άσχημη ημέρα για τη χώρα», υπογραμμίζοντας πως όφειλε να ενημερώσει τη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και όχι, όπως είπε, ο υπουργός Μετανάστευσης.

Η πολιτική αντιπαράθεση για το περιστατικό στη Χίο αναμένεται να συνεχιστεί, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιμένουν στην ανάγκη πλήρους θεσμικής ενημέρωσης της Βουλής.

