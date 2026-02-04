Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Με έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με αφορμή το πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο, την ώρα που η κυβέρνηση υπερασπίστηκε την πολιτική φύλαξης των συνόρων και η αντιπολίτευση ζήτησε πλήρη και επίσημη ενημέρωση.

Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
04 Φεβ. 2026 11:35
Pelop News

Σε κλίμα πολιτικής έντασης άρχισε η συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αφορμή το περιστατικό στη Χίο, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης να υπερασπίζεται τη στάση του Λιμενικού Σώματος και την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την επίσημη ανακοίνωση και να ζητά άμεση ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ο κ. Πλεύρης, εκφράζοντας τη θλίψη του για τους νεκρούς, έκανε λόγο για «μάχη ενάντια στους δολοφόνους παράνομους διακινητές ανθρώπων», αποδίδοντας ευθύνες στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Παράλληλα, συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικό Σώμα, σημειώνοντας ότι «φυλάνε τα σύνορα και σώζουν ανθρώπινες ζωές».

Όπως ανέφερε, στο συγκεκριμένο περιστατικό διασώθηκαν 24 άτομα, υποστηρίζοντας ότι οι διακινητές, οι οποίοι είχαν επιβιβάσει περίπου 40 ανθρώπους σε λέμβο οκτώ μέτρων, επιχείρησαν επικίνδυνους ελιγμούς όταν εντοπίστηκαν. «Γίνεται έρευνα, όμως επικαλούμαι και πιστεύω την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών για τους διακινητές.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι το περιστατικό απαιτεί πλήρη διερεύνηση και όχι απλώς αναφορά σε ανακοίνωση του Λιμενικού, ζητώντας ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Αντίστοιχο αίτημα διατύπωσε και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη ότι έσπευσε να αποδώσει συγχαρητήρια στο Λιμενικό πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι παραμένουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ο Κώστας Χήτας χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό συμβάν» και μίλησε για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.

Τέλος, η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά σημείωσε ότι πρόκειται για «άσχημη ημέρα για τη χώρα», υπογραμμίζοντας πως όφειλε να ενημερώσει τη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και όχι, όπως είπε, ο υπουργός Μετανάστευσης.

Η πολιτική αντιπαράθεση για το περιστατικό στη Χίο αναμένεται να συνεχιστεί, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιμένουν στην ανάγκη πλήρους θεσμικής ενημέρωσης της Βουλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:08 Χίος: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά την τραγωδία – Διακομιδές τραυματιών στην Αθήνα, στη βάρκα επέβαιναν 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ